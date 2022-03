Tatuagem dói? Tatuador Italo Baia esclarece qual parte do corpo é mais sensível a dor

Italo Baia explica níveis de dor ao realizar o procedimento

Quando pensamos em fazer uma tatuagem, um dos primeiros pontos a se pensar é em quão doloroso será o processo. Mas, é importante saber que os níveis de sensibilidade variam não só de pessoa para pessoa, mas quanto a região que o desenho será feito. O tatuador Italo Baia, que já acumula mais de 64 prêmios nacionais e internacionais no segmento, conta que, apesar da dor, a agulha é suportável – se comparada a outros procedimentos.

“Eu costumo brincar que tatuagem não é massagem (risos) e, de fato, não é. Depende muito do tamanho e do tempo a ser gasto para fazê-la. É possível aguentar tranquilamente uma que dure uns 30 minutos em uma zona de dor intensa, porém, algo mais demorado pode ficar difícil de suportar, sendo necessário fazer em sessões para que o resultado final seja bem detalhado e menos doloroso”.

Ele explica que as regiões mais sensíveis são: face, dorso, mamilos, costela, região infraumbilical, nádegas, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Já as menos, são: coxas, braços, costas e panturrilha.

Segundo Italo Baia, apesar de existirem anestésicos no exterior, que auxiliem a quem possui hipersensibilidade, no Brasil ainda não há disponível: “Em viagens ao exterior, tive contato com vários produtos, geralmente cremes anestésicos, que podem ser usados na tatuagem. Porém, eles possuem um período de duração e o efeito dura poucas horas. Logo, para tatuagens maiores, não é vantajoso, visto que, quando passa o efeito, a dor é mais forte e não é possível reaplicar com a ferida da tattoo em andamento, pois poderia queimá-la”, explica.

Italo ressalta ainda, que a técnica escolhida para o desenho pode ser favorável ou não para a dor, assim como a suavidade do artista: “Algumas técnicas de aplicação podem ser mais dolorosas que outras. Cada artista trabalha de uma forma diferente, podendo existir a possibilidade de que as experiências com tatuagem sejam diferentes e relacionadas ao tatuador que a fez”, finaliza.