TATO: Celebrando artistas designers e movimentos de vanguarda do mobiliário

Selo de design TATO destaca narrativas menos conhecidas de artistas canônicos

TATO, novo selo de móveis de design, celebra artistas e movimentos de vanguarda com reedições de peças modernas escolhidas de designers renomados. Formado pelos sócios Pablo Casas, Giorgio Bonaguro e Ronald Sasson, a TATO busca apresentar narrativas menos conhecidas ou uma nova perspectiva da prática de artistas canônicos.

Acompanhando a semana de lançamentos de design em São Paulo, Herança Cultural apresenta

Para o primeiro lançamento, a TATO apresenta uma reedição oficial de uma grande linha de peças modernas escolhidas do francês radicado no Brasil, Michel Arnoult. São 10 itens, sendo 7 cadeiras, 1 poltrona, 1 mesa de centro e 1 mesa lateral, fabricados em Imbuia maciça e Freijó, que serão distribuídos para lojistas no Brasil e no exterior.

Chaise Longue Urca de Jaime Lerner

Nascido na França em 1922, Michel Arnoult desembarcou no Rio de Janeiro no início dos anos 50, onde estudou arquitetura e fez estágio com Oscar Niemeyer. Arnoult percebeu que não havia móveis adequados para as menores dimensões desses novos interiores e desde o início de sua trajetória profissional, esteve ciente das necessidades reais do mercado brasileiro.

Reedição do mobiliário de Michel Arnoult pelo selo TATO. ph: Ruy Teixeira

Arnoult iniciou o conceito de “conforto firme”, um design bem estudado aliado a uma grande qualidade de fabricação trazendo conforto para móveis feitos apenas de madeira. “O mobiliário de design tem a virtude de poder se encaixar na intimidade dos lares e expor, por meio de suas formas, os usos do objeto e as ideias de seu criador. Integra-se subtilmente no quotidiano, dialoga com os nossos corpos, enquadra-se na paisagem e convive com os nossos estados de espírito. Atrás de uma cadeira ou estante muito expressiva, há um Michel Arnoult”, afirma a equipe da TATO.

Linha BRUTA de Ronald Sasson ph: Ruy Teixeira

Além da reedição de Arnoult, a TATO também apresenta a coleção BRUTA de Ronald Sasson. As peças desta coleção são de traços simples que beneficiam os encaixes e sobreposição das partes, tendo a madeira como protagonista, bem como as arestas simples e perceptíveis. Sasson tem a funcionalidade como marca do seu traço e sua formação em artes plásticas lhe rendeu uma visão de design muito particular. Desde os anos 2000, trabalha com design de mobiliário, priorizando a função e constantemente pesquisa materiais e técnicas viáveis ao desenvolvimento de móveis e objetos.

Com a TATO, os sócios Pablo Casas, Giorgio Bonaguro e Ronald Sasson buscam celebrar o design de móveis de forma autêntica e acreditam que a reedição de peças modernas escolhidas é uma maneira de apresentar ao público a história de grandes designers e movimentos de vanguarda do mobiliário.

Peças icônicas de Jaime Lerner

Chaise, poltrona, cadeira e banco em aço carbono, fibra de vidro e madeira. Representação em São Paulo por Herança Cultural.

Jaime Lerner – Foto: Albari Rosa

“Quem cria, nasce todo dia. Esta frase de Jaime Lerner, quase um mantra, nos leva a uma eterna admiração ao urbanista, gestor, arquiteto e designer. Esta rara linha de mobiliário é mais uma de suas criações que nos surpreende pela beleza do traço, da contemporaneidade que atravessou fronteiras com sua genialidade. Numa demonstração de afeto pelo Rio, criou a chaise longue Urca, com suas curvas e sua leveza, no balanço do mar…”