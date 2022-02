Tati Scarletti acompanha Fausto Silva e continua no balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Algumas bailarinas fizeram a transição Rede Globo-Band junto com o apresentador Fausto Silva, e Tati Scarletti foi uma delas.

Scarletti cursa Jornalismo e já trabalhou como técnica em TI (tecnologia de informação) e vendedora

Brilhando no “Faustão na Band” como bailarina e repórter da galera, a carioca, de 30 anos, tem experiência em jazz, funk, samba, zouk, street dance e forró. Inclusive, participou por quatro vezes da “Dança dos Famosos” — extinto quadro do “Domingão do Faustão”.

Inclusive, participou por quatro vezes da “Dança dos Famosos” — extinto quadro do “Domingão do Faustão”

Em 2017, dançou ao lado do ator Joaquim Lopes; em 2018, com o também ator Nando Rodrigues; em 2019, com o ator Jonathan Azevedo, inclusive se apresentando logo após a morte da mãe, mostrando toda sua força; e em 2021, no “Super Dança dos Famosos”, com o ator Arthur Aguiar.

Brilhando no “Faustão na Band” como bailarina e repórter da galera, a carioca, de 30 anos, tem experiência em jazz, funk, samba, zouk, street dance e forró

Scarletti cursa Jornalismo e já trabalhou como técnica em TI (tecnologia de informação) e vendedora. Fora seu trabalho, atualmente, como digital influencer para os seus mais de 329 mil seguidores, (@tatiscarletti).