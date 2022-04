Tati Lobão detalha sobre teste inovador de mapeamento genético para bodybuilders e atletas

O exame é capaz de apontar com precisão o tipo de suplementação, funcionamento metabólico, nutrição, risco de lesões e apontar exercícios e treinos ideais

A empresária, apresentadora e locutora de rádio, Tati Lobão esteve no primeiro dia de Arnold South América, o maior evento multiesportivo da América do Sul, que está sendo realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, após dois anos de intervalo durante a pandemia.

É a oitava vez que o evento é realizado no Brasil. O Arnold foi criado em 1989, em uma parceria entre Arnold Schwarzenegger e Jim Lorimer, como um evento de culturismo profissional e tornou-se um sucesso absoluto nos EUA e, desde 2011 começou a expandir pelo mundo em uma edição na Espanha. Em 2013, elegeu o Brasil para sediar a edição da América Latina.



Com perfil multiesportivo, o Arnold Sports Festival South América (ASFSA) é o mais completo do setor, destinado tanto aos profissionais como ao público em geral e atrai milhares de visitantes interessados em conhecer as novidades na suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, moda fitness, equipamentos, acessórios fitness, lutas e tecnologia.



E foi em meio a esses lançamentos que Tati Lobão deu detalhes de um produto totalmente inovador: o SportyGene, um exame que realiza o mapeamento genético em atletas de alto desempenho e esportistas.

O exame é capaz de apontar com precisão o tipo de suplementação, funcionamento metabólico, nutrição, risco de lesões, informações cardiovasculares e apontar exercícios e treinos ideais. É como se fosse uma oportunidade de acertar de primeira e não perder tempo com treinos, alimentação e suplementação erradas.



Segundo Tati em um de seus stories, “o exame identifica como o corpo funciona a partir da genética e é uma verdadeira revolução no universo fitness”. Com o exame, as estratégias são mais assertivas. A musa realizou o exame e agora aguarda o resultado para melhorar ainda mais seu condicionamento.