Tati e Celo compartilham primeiro dia em sua nova casa no lago em Central Florida, EUA

Casal de brasileiros juntos há 23 anos é sucesso com milhões de seguidores com sua WebTVBrasileira

Tati Martins e Marcelo Carlos vivem um novo momento em suas vidas. Casal de brasileiros juntos há 23 anos é sucesso com milhões de seguidores com sua WebTVBrasileira compartilhou seu primeiro dia na nova casa no lago em Central Florida, EUA.



A saga para a construção da casa beira lago durou três anos: 1 para o projeto e 2 para as obras. Tudo pôde ser acompanhado pelo canal “Construindo com TatiCelo”.



“Mudamos. Eu queria fazer logo [a live] pra vocês verem lá fora, que ainda tem luz”, começou Tati em bom humor ao falar do primeiro dia na casa.



O projeto da casa em uma área de 22 mil metros quadrados inclui cinema, garagem, hall, armário para sapatos, closets, área gourmet e, claro, um novo estúdio para as gravações do WebTVBrasileira, que tem 2,28 milhões de inscritos em seu canal oficial que aborda fofocas, reality shows e entrevistas.

Sobre os primeiros momentos, Tati revelou um caso inusitado: a falta de água quente: “Como foi essa primeira noite? Primeiro não tinha água quente, só tinha água fria. Marcelo tomou banho xingando”, contou em meio a risos.



O jardim, com vista para o lago, conta com privacidade garantida por 50 bambus plantados na propriedade. “Antes a gente tinha a visão toda da rua, agora não tem mais. Fiquei muito feliz”, compartilhou Tati sobre a privacidade garantida com as plantas.



Com foco em entretenimento e comentários sobre realities shows, Tati e Celo se tornaram referência em conteúdo ao vivo. E seu público acompanhou e vibrou com a conquista e cada etapa da obra, que agora será também o novo estúdio do casal.



“Isso é o que tenho que conectar amanhã. Ainda tenho que fazer uns furos pra poder puxar os cabos. Mas é isso aqui que a gente vai usar”, comemorou Marcelo sobre o novo espaço para o WebTVBrasileira.