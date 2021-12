Filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo contraí vírus mão-pé-boca: influenciadora fala da experiência

A doença é comum em crianças e causa feridas nas mãos, pé e na boca

Ver um filho sofrendo é uma das coisas mais difíceis, de acordo com as mamães. Quem passou por isso recentemente foi Tata Estaniecki, a influenciadora que comanda o PodDelas. A filha dela e de Júlio Cocielo contraiu recentemente o vírus mão-pé-boca. A apresentadora contou um pouco da experiência.

Apesar de desaparecer sozinho em aproximadamente 10 dias, o vírus mão-pé-boca é desconfortante e pode causar feridas na pele, além de febre, dor de garganta, irritabilidade e perda de apetite. A transmissão acontece por contato com saliva, fezes ou muco e é muito comum na criançada, principalmente nos primeiros anos escolares.

A primeira filha do casal nasceu em abril de 2020

“A Bia pegou de uma forma leve, mas fiquei assustada nos primeiros dias, logo consultamos a pediatra dela, tomamos todos os cuidados, demos os remédios e não deixamos ela desidratar. Ela começou com uma febre muito alta, com 39,5° e quando a febre passou, começaram a surgir as bolhas pelo corpo dela, dando também na região da fralda”, conta Tata.

Especialistas afirmam que há um surto do vírus no Brasil durante o período de chuvas

A influenciadora acredita que a filha tenha contraído a doença enquanto brincava no parquinho do condomínio. “Lá ela tem muito contato com as crianças enquanto elas brincam juntas”, revelou. Por mais que tenha sido assustador no início, Tata já disse aos seguidores nas redes sociais que a filha está bem.

Tata é empresária, influencer digital, sócia da Louth Shoes e apresentadora do “PodDelas”, podcast criado junto com a amiga Bruna Unzueta

A apresentadora do PodDelas aproveitou o susto que passou com a filha para alertar outras mamães nas redes sociais. “Eu como uma mãe de primeira viagem fiquei assustada com a febre e depois com as feridas no corpo, mas alertei meus seguidores para tomarem cuidados e seguimos o tratamento dado pela pediatra da Bia”, finaliza a youtuber.