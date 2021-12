Fundador e gestor financeiro da Financial Move, no Rio de Janeiro, Tasso Lago desenvolve mentalidade empreendedora entre brasileiros

Através das redes sociais ele compartilha o conhecimento adquirido na pós-graduação em Finanças Corporativas pela UFRJ e o mestrado concluído no mesmo segmento, com certificação pela Université de Bordeaux

O alcance nunca imaginado proporcionou ao especialista em criptomoedas, Tasso Lago, não só independência financeira, mas também satisfação profissional.

Através das redes sociais ele compartilha o conhecimento adquirido na pós-graduação em Finanças Corporativas pela UFRJ e o mestrado concluído no mesmo segmento, com certificação pela Université de Bordeaux. Inconformado e exigente, Tasso Lago busca disseminar a educação financeira no Brasil.

“Acredito que há um distanciamento grande demais do brasileiro para com suas finanças e investimentos”, pontua. A partir dessa visão, Tasso quer virar o jogo e atua principalmente ajudando pessoas a investirem corretamente no mercado das criptomoedas, desenvolverem sua educação financeira e empreenderem, com um viés voltado para o despertar da ambição e da autoconfiança. Responsável por gerenciar um capital de aproximadamente 9 dígitos na Financial Move, Tasso Lago acredita que ser honesto, estudar todos os dias e trabalhar muito é pré-requisito para ter sucesso.

Aos 17 anos, Tasso saiu de casa para cursar a graduação de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi durante a trajetória universitária que ele teve o primeiro contato com temas relacionados às finanças corporativas e definiu uma nova rota para seu futuro profissional. Atualmente é considerado o maior trader do mercado de criptomoedas posicionado como empreendedor, além de ser analista e colunista constante em veículos como Valor, Valor Investe, Investing, Exame, Estadão, Folha, Bloomberg e Forbes.

“Sair de casa aos 17 anos foi a melhor coisa na minha vida. Fazer um trade de R$ 2,5 milhões de lucro foi outro fator que mudou minha vida”, enfatiza. Apaixonado pelo que faz e certo de que não conseguiria atuar em outra área, Tasso Lago comenta que nunca teve a perspectiva de alcançar o que tem hoje, seja no âmbito profissional ou financeiro. “Sempre fui ambicioso, obviamente, mas eu fui criado na visão tradicional de estudar e prestar concurso público, mas nunca tive este perfil e empreender foi o caminho. Hoje posso dizer que conquistei minha liberdade financeira e gerencio um capital de quase 9 dígitos”, afirma.