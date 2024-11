Taska Bar chega ao Lago Sul com proposta sofisticada e despojada

A partir de dezembro, Brasília ganha o Taska Bar, nova aposta gastronômica dos grupos FUNN e O2. O espaço, localizado na QI 15 do Lago Sul, promete um ambiente despojado e intimista, com uma carta de vinhos diversificada e um menu elaborado pelo renomado chef Rodrigo Almeida. A proposta do Taska é combinar sofisticação, aconchego e inovação no mercado gastronômico da capital.

Taska Bar: nova joia gastronômica do Lago Sul estreia em dezembro

Com inauguração para convidados marcada para 13 de dezembro, o bar abrirá ao público no dia 14. A iniciativa marca a parceria de dois grandes nomes do mercado brasiliense. O grupo FUNN é conhecido por eventos como o Funn Festival e estabelecimentos icônicos, como o New Mercadito e o Versão Brasileira. Já o grupo O2, reconhecido por sua academia de luxo, expande sua atuação para o ramo gastronômico. “Estamos muito empolgados em oferecer uma experiência única, que una excelência e inovação, tanto no fitness quanto na gastronomia”, afirma Paulo Albuquerque, sócio do grupo O2.

O cardápio, assinado por Rodrigo Almeida, é um passeio por clássicos da culinária internacional, com ingredientes frescos e opções para compartilhar. Já a coquetelaria, sob o comando de Vitor Moretti, promete drinks inovadores. A carta de vinhos, cuidadosamente selecionada, inclui rótulos clássicos e de vinícolas artesanais, atendendo tanto especialistas quanto apreciadores.

Novo espaço dos grupos FUNN e O2 traz ambiente intimista e menu internacional

“O Taska Bar foi pensado como uma taberna moderna, um espaço que une familiaridade e exclusividade. Queremos proporcionar momentos únicos, em um ambiente acolhedor e descontraído”, explica Hugo Andrade, responsável pelo conceito do bar.

O projeto arquitetônico, assinado por Gustavo Goes, reforça o clima intimista, com iluminação suave e mobiliário de madeira. O funcionamento será de quarta a domingo, das 17h à 01h, com a promessa de movimentar ainda mais o circuito gastronômico do Lago Sul.

Serviço:

Taska Bar

SHIS QI 15 Bloco C, Lago Sul

Horário: Quarta a domingo, das 17h à 01h

Instagram: @taska.bar | https://www.instagram.com/taska.bar