Tardezinha 2023: A maior turnê do Brasil está em movimento e Brasília está na rota!

Thiaguinho leva o público em uma jornada musical que transcende gerações e promove práticas sustentáveis e inclusivas em sua turnê nacional

Consagrado como um dos maiores eventos musicais do país, a Tardezinha 2023, projeto liderado pelo cantor e compositor Thiaguinho, segue rodando o Brasil em uma grandiosa turnê que tem encantado multidões. Além das duas apresentações internacionais, em Miami e Lisboa, o evento tem passado por 25 cidades brasileiras, proporcionando momentos únicos aos fãs de todo o país.

Tardezinha 2023 em Campinas/ Crédito BS Fotografias

No dia 22 de julho, às 15h, a turnê desembarca do Estádio Nacional De Brasília – Mané Garrincha e promete agitar o circuito do Distrito Federal.

A jornada musical teve início no Rio de Janeiro, em abril, e transformou o Parque Olímpico em verdadeira “Cidade do Pagode”, reunindo aproximadamente 80 mil pessoas em um espetáculo emocionante. Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus, Natal, Londrina, Florianópolis, Goiânia, Cuiabá, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Ribeirão Preto e João Pessoa são algumas das próximas paradas desse fenômeno da música brasileira.

Thiaguinho na Tardezinha 2023 no Parque Olímpico, RJ/ Crédito @sndrx

Thiaguinho, que já recebeu no palco da Tardezinha uma seleção de renomados artistas, como Péricles, IZA, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero e Léo Santana, expressa o poder de conexão da música: “Quando estou neste palco, tenho um sentimento diferente. Tem algo ali que toca as pessoas de forma mais profunda. Acredito que seja a prova de que a música tem um poder de conexão”.

Com um repertório composto por clássicos do samba e pagode das décadas de 90 e 2000, a Tardezinha envolve o público, que canta e se identifica com as músicas atemporais apresentadas nos shows.

Além da experiência musical, a Tardezinha também se destaca por suas ações sociais e compromisso com a sustentabilidade. O projeto atua em quatro frentes: Tardezinha Social, Acessibilidade, Diversidade, Equidade e Inclusão, e Sustentabilidade.

Na edição de abertura da turnê, no Parque Olímpico, a parceria com a Água Camelo proporcionou um espaço com ponto de hidratação gratuito através dos Totens da Água, como parte do programa Tardezinha de Consumo Consciente. Além disso, a parceria com a Revolusolar ofereceu um ecoponto de carregamento de celulares, utilizando energia solar.

O projeto de Gestão de Resíduos Sólidos implantado no evento gerou uma economia superior a R$ 32 mil com a destinação para reaproveitamento e reciclagem, evitando que 58,7 toneladas de resíduos fossem enviadas para aterros sanitários. A Tardezinha também realizou a arrecadação de quase 55 toneladas de alimentos em parceria com o Mesa Brasil, o que representa cerca de 4.231 cestas básicas.

Além disso, a Tardezinha se preocupa com a segurança e inclusão de todos os espectadores. O projeto possui um programa de combate ao assédio e violência contra a mulher, em parceria com a Nós Seguras, e implementa espaços acessíveis para pessoas com deficiência, seguindo as especificações técnicas e estruturais dos locais. Todos os shows contam com tradutores de libras, em parceria com a Educalibras, proporcionando uma experiência inclusiva para pessoas surdas.

SERVIÇO

TARDEZINHA

Data: 22/07/2023

Local: Estádio Nacional De Brasília – Mané Garrincha – Brasília/ DF

Horário: 15h

Ingressos: Site oficial Tardezinha

Próximas datas:

Belo Horizonte, MG: 29/07/2023

Campo Grande, MS: 05/08/2023

Manaus, AM: 12/08/2023

Natal, RN: 19/08/2023

Londrina, PR: 02/09/2023

Florianópolis, SC: 09/09/2023

Goiânia, GO: 30/09/2023

Cuiabá, MT: 07/10/2023

São Paulo, SP: 21/10/2023

São Paulo, SP: 22/10/2023

Salvador, BA: 28/10/2023

Porto Alegre, RS: 18/11/2023

Ribeirão Preto, SP: 02/12/2023

João Pessoa, PB: 09/12/2023