Tania Bulhões leva o luxo brasileiro aos Hamptons com pop-up de tableware exclusiva

Marca brasileira de porcelana e artigos para a casa expande sua presença internacional com estratégia ousada

A renomada marca brasileira Tania Bulhões está em pleno andamento de suas incursões internacionais e, neste mês, chega aos Hamptons, um dos balneários mais concorridos dos EUA, com uma pop-up de tableware de luxo. A seleção especial de produtos estará disponível no espaço montado na Ornare dos Hamptons, entre os dias 13 e 22 de julho. A marca também estabeleceu parcerias com designers locais para criar diferentes ambientações, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

Tania Bulhões leva o luxo brasileiro aos Hamptons em parceria com designers locais

A pop-up nos Hamptons é parte da estratégia de internacionalização da Tania Bulhões, que iniciou sua incursão nos EUA no início do ano. Em um curto período, a marca já conquistou uma presença relevante na loja multimarcas Mary Mahoney, localizada em Palm Beach, na Flórida, conhecido reduto de residências de alto padrão. Além disso, a marca lançou seu site americano, que hoje atende todo o país, fortalecendo sua presença online. Os EUA se tornaram a porta de entrada para a internacionalização da marca, principalmente após a aquisição da fábrica Royal Limoges, na França.

A pop-up estará em operação na Ornare dos Hamptons entre 13 e 22 de julho com seleção especial de tableware

Fundada em 1989, a marca Tania Bulhões é reconhecida como parte da história do luxo no Brasil. Com um portfólio que abrange artigos de tableware, perfumaria para a casa, perfumes para uso pessoal e produtos para a pele, a grife possui 33 lojas próprias no Brasil, além de uma operação física estabelecida em Miami, com e-commerce e Centro de Distribuição.

O espaço terá parceria com designers locais para criar diferentes ambientações no período

A pop-up nos Hamptons é mais um passo ousado da Tania Bulhões em sua busca por expandir sua presença no mercado internacional. Com uma seleção cuidadosamente curada de tableware de luxo, a marca encanta os visitantes com a qualidade e elegância de seus produtos. Além disso, a parceria com designers locais adiciona um toque de originalidade às ambientações, tornando a experiência ainda mais especial.

Para encerrar a temporada nos Hamptons com chave de ouro, a brasileira radicada nos EUA, Cláudia Ribeiro Bernstein, receberá convidados para um jantar exclusivo em torno da marca. Essa celebração é um reflexo do prestígio e reconhecimento conquistados pela Tania Bulhões no mercado de artigos de luxo.

Com sua estratégia audaciosa de internacionalização, a Tania Bulhões continua a fortalecer sua presença no cenário global, levando o luxo brasileiro para os mais exigentes consumidores ao redor do mundo.