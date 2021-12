Tamires Dias é a nova garota propaganda da ‘Stella Barros Turismo’

Referência do futebol feminino brasileiro, Tamires faz a ponte entre a paixão pelo futebol e o futuro do esporte depositado nos pés de meninas

Lateral esquerda da Seleção Feminina e capitã do Corinthians, Tamires Dias é a mais nova estrela da campanha #TimeDeGeraçõesConectadas da Stella Barros, empresa pertencente ao Grupo Águia e subagente oficial do Programa de Hospitalidade para Copa do Mundo da FIFA Catar 2022TM.

A atleta de 34 anos celebrou o contrato com a agência de turismo Stella Barros e irá atuar como uma das estrelas da campanha que traz jogadores que fizeram história nos gramados.

Crédito: Rebeca Reis / Staff Images Women A atleta de 34 anos celebrou o contrato com a agência de turismo Stella Barros e irá atuar como uma das estrelas da campanha que traz jogadores que fizeram história nos gramados.

Voz ativa do futebol feminino brasileiro e com uma carreira vitoriosa, Tamires passa a integrar o elenco da campanha lançada em setembro de 2021, ao lado de craques como Dinamite, Ricardo Rocha, Luizão e Juan. O propósito da ação é falar sobre a conexão genuína que existe entre quem está dentro de campo, motivado e com a bola nos pés, e a vibração de quem vê o jogo do alto, da torcida. O acordo entre Tamires e Stella Barros prevê iniciativas de cunho social pensando em fomentar o desejo em comum de deixar legados, e também a participação da jogadora em agendas no Catar, durante a Copa do Mundo FIFA 2022.

Ao passo que a escalação da campanha de Stella Barros, formada por Dinamite, Ricardo Rocha, Luizão e Juan, fala das experiências em Copas do Mundo e conecta o passado com o presente, ressaltando a importância dessa troca de energia que acontece entre a torcida e quem está em campo, Tamires é responsável por complementar a história. Ela carrega a perspectiva sobre o presente de quem joga e o futuro do esporte, depositado aos pés de centenas de milhares de crianças, especialmente meninas, que amam e jogam futebol.

Crédito: Rebeca Reis / Staff Images Women Voz ativa do futebol feminino brasileiro e com uma carreira vitoriosa, Tamires passa a integrar o elenco da campanha lançada em setembro de 2021, ao lado de craques como Dinamite, Ricardo Rocha, Luizão e Juan

“Quando eu era criança, vi outras mulheres jogando futebol e isso fez acender uma chama no meu coração de que era possível. Eu sonhei em vestir a camisa da Seleção e representar o meu país. Foi um caminho muito árduo, de muita disciplina e dedicação, mas consegui realizar graças a todo o suporte que tive fora de campo. Minha motivação em viver esses momentos só aumentou com o tempo. Hoje eu sinto esse carinho da torcida nos jogos e sei o quanto quero deixar o sonho vivo em outras meninas também”, afirma Tamires, a lateral com a criatividade de uma camisa 10.