Talk-Show de Bernardinho e Joel Jota arrecada recursos para manter alunos do Instituto Compartilhar em atividade durante um ano

A Terceira edição do Papo Compartilhado, talk-show com renda em benefício do Instituto Compartilhar, não apenas alcançou sua meta de captação, como brindou o público presente no Teatro Clara Nunes na noite desta segunda com uma aula de foco, disciplina e resiliência, a cargo dos palestrantes: o técnico de vôlei Bernardinho – criador da ong – e Joel Jota, empreendedor e palestrante de sucesso, e da mediadora, a jornalista Carol Barcellos.

Entre as vendas dos ingressos e os patrocínios, a receita do Compartilhar, que tem como missão promover o desenvolvimento humano por meio do esporte, foi de R$ 95 mil, que se somaram aos R$ 30 mil doados por Joel Jota, que também é mentor de negócios e sócio do grupo O Primo Rico.

Este valor permite a manutenção por um ano de dois núcleos do Compartilhar, cada um com 96 alunos.

O Instituto Compartilhar está presente com seus projetos em cinco estados (Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e São Paulo), com total de 44 núcleos. Por meio de um trabalho de rede, unindo esforços entre parceiros públicos e privados, a ong beneficia hoje um total de 3,5 mil crianças e adolescentes, dos 9 aos 15 anos, prioritariamente estudantes de escolas públicas.