Conheça a nova sexualidade humana

Talita Goes afirma que o tantra mostra o que é sexualidade de verdade

A sexualidade costuma ser um tabu, por isso pouco é se falado e discutido sobre ela. A terapeuta tântrica e especialista em sexualidade, Talita Goes, trabalha para tentar apresentar as pessoas a nova sexualidade humana: o tantra.



A terapeuta afirma que o tantra revela uma visão de sexualidade que as pessoas ainda não conhecem. “Ele nos ensina a olhar para dentro de nós com intimidade”, explica Talita. Ela acredita que muitas pessoas passam a vida inteira sem ter conhecimento e a verdadeira conexão com a sexualidade, o que pode ser prejudicial em vários sentidos. Por isso, Tata Goes se dedica integralmente a resgatar centenas de pessoas dos traumas, medos e repressões decorrentes de imposições da sociedade.

”Ele é a verdadeira conexão com nós mesmos”, afirma a terapeuta sobre o tantra



Talita descobriu o tantra durante uma experiência pessoal, ela estava em uma depressão profunda e afirma ter encontrado a cura nessa nova sexualidade. “Encontrei uma verdadeira visão sobre quem eu sou. O tantra é autoconhecimento, é olhar pra dentro de si mesmo com mais amor e respeito”, explica.

Talita Gois é terapeuta vibracional, massoterapeuta, estudante de psicanálise e especialista em sexualidade



Esse conhecimento do corpo e mente resulta em vários benefícios, como prevenção de várias disfunções e doenças, além de uma vida sexual muito mais saudável, de acordo com a terapeuta. Para Talita, a nova sexualidade humana trará as pessoas mais aceitação, autoconfiança, empoderamento e irá curar bloqueios e traumas. “O tantra nos ensina que somos por fora exatamente aquilo que carregamos dentro de nós, é a escola que todos deveriam conhecer”, finaliza a especialista.