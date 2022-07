Take4Content compra parte da empresa de Luccas Neto em operação de mais de 300 milhões de reais

A operação dá início a criação da primeira Multi Channel Network digital do Brasil e acelera o plano de Luccas Neto de se tornar o Walt Disney brasileiro

A Take4Content anunciou a aquisição de parte da empresa Luccas Toon Studios, do youtuber Luccas Neto. A operação, superior a 300 milhões de reais, é a maior já realizada com um youtuber brasileiro, e, com ela, a Take4Capital, núcleo financeiro, dá a largada em direção à criação de sua Multi Channel Network (MCN). Ao mesmo tempo, a empresa de Luccas Neto ganha mais estrutura para se tornar o maior estúdio de conteúdos infantojuvenil do Brasil.

Luccas Neto, que hoje é ator, diretor, roteirista e empresário, é considerado um fenômeno. Ele é dono do maior canal infantil do YouTube no Brasil e o maior canal de marcas infantis variadas no mundo, somando 50 milhões de seguidores e mais de 30 bilhões de views. Sua empresa é dona de 14 canais, além de gerenciar todas as propriedades de sua marca. Até o momento, já foram produzidos 13 filmes, todos no top 10 dos filmes mais vistos na Netflix. No total, são 14 canais de entretenimento, filmes para a Netflix, VOD, TVOD, cinema, shows, mais de 170 produtos licenciados.

A Luccas Toon Studios vem se consolidando como o maior estúdio brasileiro de conteúdo infantojuvenil, com 6 horas de produção de conteúdo inédito todos os dias e uma equipe de mais de 60 pessoas para rodar cada episódio. Atualmente, os estúdios contam com três prédios com mais de 4 mil metros quadrados somados.

“É uma verdadeira fábrica de criação de marcas, e essas propriedades intelectuais são exploradas com centenas de produtos licenciados, shows e filmes”, explica Luccas Neto. Os números do mundo de magia e fantasia criado pelo empresário são avassaladores, e para chegar nesse nível, ele investiu muito em educação, contando com uma grande equipe de pedagogos.

Já a Take4Capital foi criada como braço financeiro da Take4Content, empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataforma, comandada por Cassiano Scarambone, que há um ano fez um movimento estratégico na direção de criar a primeira MCN digital Brasileira, comprando participação de grandes hubs de mídia digital do mercado.

“Luccas Neto, na minha visão o maior gênio do digital brasileiro e um dos maiores do mundo, é a grande estrela de nossa constelação. A visão dele será fundamental no sucesso da Take4Capital”, comenta Cassiano Scarambone, CEO da Take4Content e da Take4Capital.



“Compramos o maior na largada. A aquisição de parte da Luccas Toon Studios é resultado de uma negociação de 11 meses, e é o primeiro passo para adquirirmos outras grandes empresas ligadas ao universo digital”, destaca Cassiano Scarambone. Recentemente, a Take4Capital adquiriu 50% do canal Você Sabia Plus, que se transformou em Você Sabia Games. “A nossa proposta é comprar participações de canais digitais relevantes de diferentes áreas e, com isso, criar uma audiência gigante, gerando um poder de influência igualmente grande”, afirma Scarambone.

O crescimento das redes sociais é um movimento global, e que só tende a evoluir. Alguns influenciadores, como Luccas Neto, conquistaram maior influência e alcance em seus segmentos do que a audiência das emissoras de TV e acabaram virando grandes grupos empresariais com desdobramentos em várias áreas e faturamentos bem relevantes.