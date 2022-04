Sustentech conquista o ‘Selo Sustentabilidade Tesouro Verde’ ao compensar sua ‘pegada ambiental’

Ao incorporar o conceito ‘liderar pelo exemplo’ no mercado de ESG e sustentabilidade, a Sustentech conquista o ‘Selo Sustentabilidade Tesouro Verde’ emitido pelo Grupo BMV

Cumprindo o primeiro dos compromissos assumidos em seu posicionamento de ‘liderar pelo exemplo’ no setor de soluções ESG e sustentabilidade no mercado corporativo, a Sustentech conquistou o ‘Selo Sustentabilidade Tesouro Verde’.

Este selo, emitido pelo Grupo BMV (Brasil Mata Viva) é auditado por organizações independentes como a SGS (empresa suíça líder mundial em inspeção), Sitawi e UNESP.

A emissão do selo também comprova que a empresa investiu em proteção e preservação de floresta nativa por meio da aquisição do chamado ‘crédito de floresta’, ativo que ao compensar o uso dos recursos naturais e o impacto ambiental de suas atividades produtivas do exercício, possibilita o cumprimento da CRS (Cota de Retribuição Socioambiental).

Ressalte-se que a Sustentech adquiriu 09 unidades de créditos de floresta homologadas que se referem ao período situado entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. Estes, por sua vez, pertencem aos núcleos Xingu, Madeira e Arinos. O investimento feito pela Sustentech, por meio destes instrumentos, evitou a emissão de 09 toneladas de CO 2 e permitirá a preservação de florestas nativas que possuem 1749 espécies de fauna e 546 espécies de flora, além da preservação de um fluxo hidrológico equivalente a 389 litros por ano.

O Núcleo Arinos situa-se na porção centro-oeste do Estado do Mato Grosso e tem 80.860 ha de mata nativa

“A Sustentech tem um papel de liderança no mercado de ESG e sustentabilidade e como tal demonstra este compromisso aplicando as mesmas iniciativas que recomenda aos seus clientes” declara João Marcello Gomes Pinto, CEO e Fundador da Sustentech. “Os nossos outros compromissos, informados em nosso site, são as certificações WELL Health Safety Rating e LEED O+M do nosso escritório e a certificação da Sustentech como Empresa B”, finaliza.