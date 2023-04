Sustentabilidade: Adote uma árvore e ainda concorra a prêmio de R$ 17 mil

Conheça projeto baiano que garante o plantio de árvores e colabora com famílias agrícolas. Participantes ainda ganham selos de sustentabilidade

“Plantar uma árvore e escrever um livro são duas coisas que todos deveriam fazer antes de morrer”, disse o poeta cubano José Martí, em frase que ficou famosa pelo mundo inteiro. Agora, além de fazer uma árvore ser plantada, todos os cidadãos brasileiros terão a possibilidade de concorrer a uma moto no valor de R$ 17 mil, enquanto colaboram com a sustentabilidade no Brasil.

Os sachês de sementes de verduras, legumes e hortaliças adquiridos serão doados para hortas comunitárias, ajudando milhares de famílias agrícolas e a cada dez sachês vendidos, uma árvore será plantada. “A nossa meta é plantar, pelo menos, 200.000 árvores nesta primeira parte do projeto”, conta Luiz Cláudio Batista, fundador e CEO da AGVIPP e da iniciativa. O projeto também está vinculado ao Instituto Sócio Cultural Jake.

A partir da aquisição de apenas um sachê de sementes, o adquirente (pessoa física ou jurídica) já terá direito a concorrer à moto. Mas além de fazerem a diferença para o mundo, os participantes que adquirirem 200 sachês vão além: eles ganham também um selo de sustentabilidade (Seja Green), comprovando que fazem parte da frente principal do projeto. As árvores serão plantadas em regiões com biomas apropriados em vários estados brasileiros, incluindo locais de preservação por todo o Brasil, e as famílias que recebem os sachês ganharão, ainda, aulas técnicas para a melhor utilização.