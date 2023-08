Superação: conheça a impactante história de Evangelista Thiago Bartos

O empresário superou o câncer e a falência e transforma vidas com projeto À Mesa

Você já conhece Thiago Bartos? Se você acha que nunca o viu, certamente já se deparou com alguns de seus conteúdos nas redes sociais. Dono de uma história de luta e superação, o empresário e evangelista viraliza com mensagens sobre fé e positividade, impactando milhares de brasileiros.

O mais novo projeto de Bartos se chama À Mesa, lançado há cerca de quatro meses no YouTube. Em uma mesa rodeada de pessoas, o evangelista traz palavras de direcionamento baseadas na Bíblia Sagrada. O canal em ascensão já ultrapassou 150 mil acessos.

Nas redes sociais, Thiago Bartos acumula mais de 2,4 milhões de views no TikTok e registra crescimento constante no Instagram, onde se aproxima de 70 mil seguidores. Gaúcho de Santo Ângelo, Thiago Bartos nasceu em 4/11/1983 já com um milagre. Ainda bebê, foi diagnosticado com câncer (neuroblastoma) no retroperitônio e se submeteu a inúmeras cirurgias. Passou a primeira infância no hospital.

“Eu tirei um rim e um terço do intestino, adquiri hepatite C e fiquei muito tempo com colostomia, mas naquela época crianças não usavam o saquinho, então eram dois canos na minha barriga que meu pai tinha que chupar para desentupir”, conta o empresário em seus testemunhos.

Curado do neuroblastoma, viveu muito bem a adolescência e a juventude, e aos 18 anos abriu a primeira empresa. No ano seguinte, já era milionário! Entretanto, como relata ao público, foi tomado pela arrogância e perdeu tudo em 2006.

“Ganhei muito dinheiro! Ficava em festas, bagunça e bebidas durante três, quatro, cinco dias. Isso durou um tempo. Não digo que me tornei arrogante, a arrogância veio para fora. Chegava a brincar que, se Deus existisse, ele me copiava. Em um estalar de dedos, dormi rico e acordei pobre. Em três meses, devia mais de R$ 11 milhões. Só que minha arrogância não diminuía. A gente acha que é feio pedir ajuda, ainda mais alguém que achava que era Deus”, declara.

“Minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo”.

Nascido em um lar católico, Bartos nunca teve vivência em igreja até ter conhecido um pastor e aceitado o convite dele para visitar o lar de Cristo. No mesmo ano em que estava falido, teve seu primeiro encontro com Jesus. Sua vida mudou a partir deste momento. O homem que havia perdido tudo tornou-se um marido e um pai melhor e também um empresário bem-sucedido.

Hoje, Thiago Bartos é casado com Nayara Aranha e pai de Isaac e Mateus. Nos negócios, é sócio-proprietário de sete empresas em ramos diversificados, como comércio exterior, agronegócio, assessoria aduaneira, móveis sob medida, patrimoniais e societárias, com mais de 100 funcionários diretos e gerando milhares de empregos indiretos.

Uma de suas empresas, inclusive, está entre as seis maiores do segmento de comércio exterior em Santa Catarina, ocupando a sexta posição no ranking do estado. Thiago Bartos venceu guiado pela fé, e agora compartilha sua história exitosa para todo o Brasil.

“Há dois anos, Deus me chamou para que eu viajasse falando sobre Jesus, contando meu testemunho, falando sobre o Deus do impossível, que pode todas as coisas, que é capaz de transformar. Muitas pessoas pregam: ‘Vai para Jesus, Ele vai fazer!’. Não. Ele pode fazer. Vai depender do seu posicionamento e de qual Evangelho você prega, das suas decisões e daquilo que você está disposto a abrir mão para viver o Evangelho verdadeiro”, ensina Bartos, que é membro da Igreja Reviver em Itajaí (SC).