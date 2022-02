Super Bowl voltará a ser transmitido em TV aberta pela RedeTV e já conta com 6 patrocinadores

Já faziam 20 anos que o evento não era transmitido em TV aberta no Brasil

Sendo o evento esportivo de maior audiência na televisão norte-americana, o Super Bowl é esperado e assistido por milhares de pessoas. Porém, no Brasil, a competição estava sendo transmitida há décadas apenas na televisão fechada. Em 2022, a Rede TV muda essa história e já conta com seis patrocinadores para os jogos.

O Super Bowl é o nome dado para o último jogo da NFL (National Football League – ou “Liga Nacional de Futebol” em tradução livre). Além de grandes shows, como de Katy Perry e Bruno Mars, as publicidades feitas durante a competição são as mais caras da televisão mundial. Os patrocinadores do evento oficial precisam desembolsar pequenas fortunas para aparecerem nos intervalos, como R$6,5 milhões de dólares por 30 segundos.





De acordo com o Meio & Mensagem, no Brasil a RedeTV contará com seis patrocinadores, que serão Burger King, Casas Bahia, General Motors, GSK, JHSF e Vivo. Quem ficará à frente da apresentação será Felipe Tito, enquanto Marcelo do Ó fará a narração e Gabriel Golim os comentários.

“A RedeTV tem um histórico comprovado de sucesso produzindo conteúdo esportivo internacional e sua ampla distribuição vai levar a empolgante final da NFL ao vivo para nossos fãs”, disse Amilcare Dallevo Neto, head of Sales and Value Creation da RedeTV. O grande jogo acontecerá em Los Angeles entre os times Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams.