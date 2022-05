Sunflower Jam leva seu novo projeto autoral “À Deriva” ao canal Music Box Brazil

Álbum audiovisual “À Deriva” foi gravado em casa-barco no Lago Paranoá, na companhia de amigos

A banda brasiliense Sunflower Jam, capitaneada pelos irmãos Hermes Reis e Tais Segal, lançará no dia 20 de maio seu novo álbum audiovisual, “À Deriva”, exclusivamente no canal Music Box Brazil.

Inédito na televisão, “À Deriva” surgiu da necessidade de transformar e ressignificar os desconsolos da pandemia. O momento de incertezas trouxe inspiração para os irmãos e foi em tempos tão adversos que eles descobriram que estar sem rumo, à deriva, significa apenas entregar-se aos sonhos que um dia ousamos ter. E é esta a mensagem que o álbum, cuja temática é centrada nos desafios da vida amorosa de Hermes e Taís, deseja entregar.

Realizado em uma casa barco no icônico Lago Paranoá, um dos mais importantes espaços de lazer da capital federal, o projeto contou com a participação de talentosos amigos do grupo, como a banda Elefante e o artista brasiliense Allan Massay, entre outros. As letras e arranjos de cada uma das 9 faixas autorais acompanha a trajetória do Sol em tempo real, em uma combinação de cores, significados e sensações que promovem uma experiência sinestésica única.

“O Lago Paranoá é um marco em Brasília – a gente não tem mar e é um lugar que representa bastante para todo brasiliense. A gente quis trazer nossa raiz e mostrar para o Brasil de onde a gente vem, a nossa terra, e que é possível criar com pouco”, afirmou Tais Segal.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Music Box Brazil pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

SERVIÇO

Sunflower Jam – À Deriva

Estreia dia 20 de maio, às 21:25

Reprise dia 21 de maio às 09:25

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre