Sucesso na internet, comediante paraibano faz pegadinha sobre intenção de voto e gera repercussão

Mizael dizia aos entrevistados na rua que iria anotar o nome de Lula quando eles respondiam Bolsonaro, e vice-versa, gerando comoção e polêmicas, além de arrancar risadas do público

O humorista Mizael tem conquistado cada vez mais o público com as suas pegadinhas criativas e bem-humoradas, que compartilha em suas redes sociais. Natural de João Pessoa, na Paraíba, o jovem de 24 anos vai às ruas para gravar a reação das pessoas que caem em suas brincadeiras, sempre muito criativas.

Em entrevista, Mizaek conta que começou a gravar os conteúdos para a internet há um ano e meio, no estilo pegadinhas. “Desde lá, continuei fazendo e o pessoal foi gostando das ideias, do estilo que eu tava fazendo e só estou continuando”.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, o jovem de 24 anos vai às ruas para gravar a reação das pessoas que caem em suas brincadeiras, sempre muito criativas.

O paraibano, que mora no bairro Cruz das Armas, também mostra o dia a dia da sua comunidade nas mídias, sempre com bom-humor. Atualmente, o comediante acumula mais de 98 mil seguidores no Instagram e mais de 340 mil no TikTok, com visualizações e curtidas sempre altas.

“Quando os vídeos começaram a repercutir, até mesmo o jeito de fazer os vídeos, o jeito de abordar as pessoas, o estilo da pegadinha, então foi aí quando o pessoal começou a gostar mais ainda”, explica o humorista, sobre a sua rápida repercussão nas mídias.

Recentemente, Mizael lançou uma brincadeira nas ruas de João Pessoa que gerou bastante risadas e até polêmicas. O comediante abordou pessoas no Centro da cidade para saber em qual dos dois possíveis candidatos à presidência do Brasil as pessoas votariam.

Em entrevista, Mizaek conta que começou a gravar os conteúdos para a internet há um ano e meio, no estilo pegadinhas

“Tô fazendo uma pesquisa pra faculdade, essa pesquisa vai passar em rede nacional. Eu vim perguntar ao pessoal no Centro: vai votar em quem, Lula ou Bolsonaro?”, aborda nas ruas.

De forma divertida, quando uma pessoa dizia que vai vai votar em Lula, Mizael avisava que ela não tinha cara de quem votaria no político e então anunciava que iria anotar na pesquisa que ela votaria no candidato oposto, Bolsonaro, e vice-versa, o que gerava uma bem-humorada revolta entre os supostos entrevistados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mizael conta, em entrevista, que o público gostou bastante da pegadinha, que gerou mais de 22 mil curtidas e 2 mil comentários só no Instagram.

Mizael conta, em entrevista, que o público gostou bastante da pegadinha, que gerou mais de 22 mil curtidas e 2 mil comentários só no Instagram.

“Gostaram muito, mesmo outras pessoas levando o vídeo pra outro lado, porque teve pessoas que levaram o vídeo a sério, como se fosse uma pesquisa de verdade. O jeito que as pessoas ficam indignadas quando sofrem a ‘trollagem’ é engraçado, no caso a reação das pessoas é que se torna engraçado, por isso que o pessoal gostou muito desse vídeo”, relata o jovem.

Para o futuro, o comediante deseja continuar a pôr em prática as suas ideias, para alcançar ainda mais pessoas. “O pessoal gosta da comédia e, independente de qualquer coisa, eu tô aqui pra fazer as pessoas sorrirem, esse é o meu trabalho”.