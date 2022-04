Sucesso entre os clientes, plataforma oferece clubes de assinatura que vão de ovos de galinha a produtos eróticos

O marketplace Hub Home Box reúne diversas empresas em um só lugar, onde consumidores podem assinar caixas mensais de produtos e serviços variados

Já pensou em fazer parte de um clube de assinatura em que, mensalmente, você pode receber uma caixa com pipocas diferentes, ovos ou produtos eróticos? A Hub Home Box pensou e reuniu diversas empresas em uma plataforma de marketplace para oferecer produtos e serviços aos seus consumidores.

Só em 2021, segundo dados da Betalabs, o número de empresas que adotaram os clubes de assinatura cresceu quase 20%.

“Kaixa com Terapia” propõe que o consumidor receba em casa florais de Bach personalizados, além de outros produtos voltados à saúde e bem-estar, como chás, esfoliantes naturais, livros, entre outros | Fotos: Kaixa com Terapia

Sendo considerado o maior espaço web de vendas de boxes do momento, o modelo de negócio possibilita às empresas fortalecer sua presença online, fidelizar o relacionamento com o cliente e estabelecer um faturamento recorrente.

“Oba Oba Shop” envia uma caixa com cosméticos e produtos eróticos, para estimular momentos íntimos entre os assinantes e seus parceiros | Fotos: Oba Oba Shop

Além disso, assinar clubes facilita e agiliza o acesso dos consumidores a produtos e serviços de seu interesse, sem ter que buscar individualmente por eles no mercado. A um clique de distância, você consegue ter em sua casa um kit mensal de brinquedos infantis ou de maquiagem, por exemplo.

Benditta Pipoca oferece, aos apaixonados pipoca, boxes com uma enorme variedade de sabores | Fotos: Benditta Pipoca

Segundo Luciana Pimenta, CEO da Hub Home Box, “outra grande vantagem do formato é sua versatilidade. Temos exemplos bem-sucedidos em quase todas as verticais, até mesmo sem produto físico, com o oferecimento de serviços e conteúdos online. É uma nova fronteira para as empresas que pode ser ainda melhor explorada em nosso marketplace que já agrega consumidores interessados na compra recorrente”.

“Robotic Box” é voltada aos apaixonados por invenções | Fotos: Robotic Box

A seguir, separamos 10 exemplos inusitados de boxes encontrados no marketplace:

Uma das caixas que a plataforma disponibiliza é o “Clube de coxinhas D.N.A”. Com mais de 20 opções de massas sem ovos, conservantes ou leite, a assinatura é focada em alimentação saudável e oferece coxinhas assadas de massa vegetal e coloridas.

“Clube de coxinhas D.N.A”. Com mais de 20 opções de massas sem ovos, conservantes ou leite, a assinatura é focada em alimentação saudável e oferece coxinhas assadas de massa vegetal e coloridas | Fotos: Clube de Coxinhas D.N.A.

Outra assinatura super diferente é a “Clube dos Ovos”, que realiza entregas quinzenais, com ovos vindos diretamente do Rancho Santa Marta para a casa do assinante, local que preza pela criação de galinhas livres e onde o cliente pode escolher a entrega entre uma e seis dúzias. Já a “Kaixa com Terapia” propõe que o consumidor receba em casa florais de Bach personalizados, além de outros produtos voltados à saúde e bem-estar, como chás, esfoliantes naturais, livros, entre outros, sob responsabilidade de um farmacêutico homeopata e terapeuta integrativo, que faz uma avaliação individual do assinante antes do envio dos boxes. Para o público adulto, a “Oba Oba Shop” envia uma caixa com cosméticos e produtos eróticos, para estimular momentos íntimos entre os assinantes e seus parceiros. Já a “Robotic Box” é voltada aos apaixonados por invenções. O clube oferece brincadeiras fora das telas e estimula a criatividade de crianças e adultos, com desafios para fazer em casa. Voltado para os apaixonados por alimentação saudável, a “iZi Cake – Bolos de Caneca” envia bolos livres de ingredientes químicos e altamente processados, embalados de maneira sustentável.

Fotos: iZi Cake – Bolos de Caneca

Ainda na pegada de alimentação, a “Benditta Pipoca”, como o nome já revela, oferece, aos apaixonados pipoca, boxes com uma enorme variedade de sabores. A “Zapty Clube Maker” tem como foco crianças a partir de 7 anos e envia diversas atividades lúdicas e educativas, que estimulam a criatividade. Além disso, também oferece acesso a atividades exclusivas, disponíveis em uma plataforma online.

A “Zapty Clube Maker” tem como foco crianças a partir de 7 anos e envia diversas atividades lúdicas e educativas | Fotos: Zapty Clube Maker

Para quem gosta de novas histórias e uma viagem pelo mundo sem sair de casa, a “Ulla Blocos” envia histórias contadas em várias partes do mundo e um mapa mundi para acompanhar. Além disso, o assinante recebe blocos com os principais personagens para que a história fique ainda mais interessante.

Ulla Blocos” envia histórias contadas em várias partes do mundo e um mapa mundi para acompanhar | Fotos: Ulla Blocos

10. Para finalizar, o “Clube Passatempo” fornece projetos DIY (“faça você mesmo”) surpresa com materiais e passo a passo para sua realização, para quem gosta de relaxar e colocar a criatividade em prática com trabalhos manuais.

