Sucesso entre jovens, Cruze doa R$ 45 mil às vítimas da tragédia de Petrópolis

Marca moda praia entrou no mercado de vestuário há menos de um ano

Há menos de um ano no mercado de vestuário, a Cruze se mostra uma empresa engajada em causas sociais. A marca, fundada e gerida pelo influencer Diego Aguiar, fez uma doação no valor de R$ 45 mil às famílias das vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

No dia 15 de fevereiro, a Cidade Imperial, como também é conhecida, foi atingida por fortes chuvas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, até a última sexta-feira (4), o número de mortos na tragédia chegou a 233. Serviços de busca continuam sendo feitos, na tentativa de encontrar quatro desaparecidos.

Especializada em moda praia, a grife vem conquistando o público jovem por meio de divulgação nas redes sociais – no Instagram, a marca conta com mais de 320 mil seguidores.

“A Cruze é uma marca comprometida com o bem-estar dos seus consumidores e engajada na construção de uma sociedade menos desigual”, declara Aguiar, CEO da grife.

“A Cruze é uma marca comprometida com o bem-estar dos seus consumidores e engajada na construção de uma sociedade menos desigual”, declara Aguiar, CEO da grife.

“A doação a Petrópolis, portanto, é uma extensão da nossa missão como empresa”, complementa.

A marca, fundada e gerida pelo influencer Diego Aguiar, fez uma doação no valor de R$ 45 mil às famílias das vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro

As principais peças comercializadas pela grife são biquínis, camisetas e bonés. O portfólio deve ser ampliado ainda este ano.

“Em pouco menos de um ano de operação, tivemos resultados promissores”, destaca Aguiar. “A melhor parte disso é poder fazer uma contribuição singela para que as pessoas atingidas pela tragédia de Petrópolis possam reconstruir as suas vidas”, acrescenta o fundador da marca.