Sucesso de Walcyr Carrasco, ‘Alma Gêmea’ estreia na próxima segunda-feira, 31, no VIVA

A novela foi ao ar em 2005 e será reexibida pela 1ª vez no VIVA

Você acredita em verdadeiro amor? Em ‘Alma Gêmea’ esse amor de alma é retratado pelo casal interpretado por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis. A novela foi exibida de 2005 a 2006, sendo reprisada de 2009 a 2010 no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Pela primeira vez no VIVA, a novela será exibida a partir do dia 31 de janeiro.

A novela é dividida em duas fases, sendo o início nem 1928 e a segunda fase em 1948, sendo 20 anos depois



Entre os vários sucessos de Walcyr Carrasco, ‘Alma Gêmea’ sempre é lembrada! A novela conta a linda história de um amor eterno, que é separado por uma morte trágica, mas se reencontra quando o casal reencarna em um novo corpo 20 anos depois. A trama irá substituir “Paraíso Tropical” de segunda a sábado, a partir das 23h45 e 15h, com maratona aos domingos, a partir das 12h30.



A novela é dividida em duas fases, sendo o início nem 1928 e a segunda fase em 1948, sendo 20 anos depois



“Estamos confiantes de que o sucesso de ‘Alma Gêmea’ se repetirá no VIVA, e o público vai se envolver e se emocionar novamente com a história trágica de amor retratada na novela”, comenta Nathalia Negri, gerente de Programação do GNT e VIVA.



Entre os vários sucessos de Walcyr Carrasco, ‘Alma Gêmea’ sempre é lembrada



A novela contou com direção-geral e de núcleo de Jorge Fernando e direção de Fred Mayrink e Pedro Vasconcelos, “Alma Gêmea” foi o segundo trabalho do diretor Jorge em parceria com o autor Walcyr, após o sucesso de “Chocolate com Pimenta”, que foi ao ar em 2003. Entre o elenco principal está Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra, Liliane Castro e Drica Moraes.