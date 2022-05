Streamings e emissora de TV anunciam novidades na programação durante o Rio2C

O mercado de inovação e criatividade foi uma das áreas prejudicadas pela pandemia

O maior evento de inovação da América Latina terminou no último domingo, 1º, no Rio de Janeiro. O Rio2C reuniu os principais nomes do mercado de criatividade e desenvolveu 450 painéis durante os seis dias de evento. Um dos assuntos em pauta foi o audiovisual, momento em que a TV Globo e alguns streamings aproveitaram para divulgar novidades para 2022.



Para o mercado de audiovisual, o evento organizou mais de 1200 reuniões entre profissionais do setor, contando com a participação de 211 players do mercado global em busca de parcerias para projetos originais para ficção, documentários e muito mais. Não é à toa que nomes importantes, como Boninho e integrantes do Porta dos Fundos marcaram presença no Rio2C.

Na Globo Filmes, serão 44 lançamentos com primeira janela nos cinemas, sendo 28 obras de ficção e 16 documentários



“O setor audiovisual, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, mostrou pujança e uma energia renovada pela demanda das plataformas de streaming. Tivemos números recorde, como 47 players inéditos e 75 internacionais, número bastante superior à edição de 2019, além de representantes de todas as regiões do país”, disse Rafael Lazarini, criador e CEO do evento.



O painel em que Boninho participou aconteceu poucas horas antes do episódio final do Big Brother Brasil 2022. O diretor de variedades da Globo falou sobre o desafio de colocar no ar, todos os anos, o reality que mais rende faturamento comercial no Brasil. A emissora aproveitou para anunciar que ampliou o investimento no mercado e independente e planeja lançar 194 projetos e mais de mil horas de conteúdo nas quatro principais plataformas da empresa: TV aberta, TV paga, streaming e cinema.

A Netflix divulgou a 2ª temporada de “A Sogra Que Te Pariu”, que atingiu a marca de mais de 11 milhões de horas assistidas apenas na semana de estreia



Em um painel com o núcleo de esportes da TV Globo foi anunciado em primeira mão que Renata Silveira será a primeira mulher brasileira da história a narrar jogos da Copa do Mundo, começando no Qatar. Quem também marcou presença no evento foi Malu Miranda, a head de originais da Amazon Studios, ao lado de Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães, talentos exclusivos da casa.

Amazon Studios divulgou os teasers das séries: “Cangaço Novo” (O2), “Amar é para os Fortes” (Pródigo), “Caravana das Drags” (Producing Partners) e “Novela” (Porta dos Fundos)



A Amazon Studios anunciou a contratação da atriz Fabiana Karla, da diretora Susana Garcia e da roteirista Adriana Falcão, além de apresentar teasers inéditos das séries “Cangaço Novo”, “Amar é para os Fortes”, “Caravana das Drags” e “Novela”. Enquanto isso, a HBO Max divulgou o novo reality show: “A Ponte: The Bridge Brasil”, com Murilo Rosa, e “Jornada Astral”, com Angélica.



O streaming operado pela Warner Bros também anunciou o lançamento de duas séries documentais: “Pacto Brutal: Caso Daniela Perez” e “PCC: O Poder Secreto”. Já a Netflix divulgou em primeira mão a 2ª temporada de “A Sogra Que Te Pariu” e o projeto de ficção do showrunner Luis Lomenha, inspirado na Chacina da Candelária.