Streaming de filmes, ViX, promete diversão nas férias para toda família com filmes gratuitos

O serviço de streaming gratuito, ViX, preparou para o mês de julho um especial de férias que promete oferecer várias horas de diversão para toda família.

A plataforma online está com mais de 50 produções disponíveis em três seções: “Diversão de férias para os pequeninos”, voltada para as crianças em idade pré-escolar, “Férias com os nossos personagens preferidos”, uma sessão nostalgia com desenhos clássicos como Pica-pau, Pernalonga e Popeye , e “Férias em família”, para agradar pais e filhos.

Uma vantagem da ViX é oferecer uma navegação segura – dando acesso apenas aos conteúdos adequados para a idade – e com autonomia para as crianças.

Baixe o app no seu dispositivo favorito, escolhe o título e apertar o play

Entre os destaques disponíveis estão: “Monica Toy Collection”, “A Vida é Bela” e a série “Patatoons”, da dupla Patati Patatá, “Galinha Pintadinha”, “Palavra Cantada”, diversas produções da Turma da Mônica, os clássicos “Popeye”, “Pernalonga” e “Pica Pau”, além de “Hello Kitty”, “Tartarugas Ninja”, “Moranguinho” e “Os Smurfs”.

Todo o conteúdo pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta/login. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site vix.com.