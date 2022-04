Sthefane Matos renova visual com megahair no valor de R$6 a 8 mil

A influenciadora está colhendo os frutos da participação na última edição de “A Fazenda”

A baiana Sthefane Matos pegou os seguidores de surpresa no último fim de semana ao mostrar a transformação capilar. Ela adotou o megahair, extensão de cabelo que tem virado o item queridinho das celebridades. A cabelereira responsável pela mudança da influenciadora revelou detalhes sobre o novo visual da ex-peoa.

A responsável pela mudança de visual da influenciadora é a especialista em extensões Janny Mota



Ao som da música “Cabelo Cacheado”, da cantora Ludmilla, Sthefane mostrou a mudança para os seguidores por meio de um reels no Instagram. A baiana abandonou os fios mais curtos e colocou um megahair bem cacheado com a cabeleireira e especialista em extensões, Janny Mota, no Rio de Janeiro.



“Ela usou um cacho nacional, natural 55 cm. A cor foi feita apenas na extensão. Os fios ficam mais claros, mas sem precisar agredir o cabelo natural da pessoa com coloração”, explica Janny, que é a extensionista capilar queridinha das artistas, como Deborah Secco, Lexa e Bruna Marquezine.

Com a transformação, Sthe ostenta agora fios ainda mais claros



Um alongamento como esse é avaliado entre R$6 a 8 mil, de acordo com a cabelereira. Mas, parece que valeu a pena Sthefane ter desembolsado esse valor, até porque ela não para de receber elogios nas redes sociais. “Perfeita”, comentou uma seguidora. “Maravilhosa”, elogiou outra.