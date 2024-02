STF adia julgamento da “Revisão da Vida Toda” e desagrada juristas e aposentados

Tema devia ter sido julgado no início deste mês, mas decisão segue se arrastando, criando inseguranças

O julgamento da “Revisão para Vida Toda” segue se arrastando no STF (Supremo Tribunal Federal). Isso porque, a discussão do tema que devia ter ocorrido no início de fevereiro foi adiado para o dia 28 deste mês e com um agravante: juntamente com outro tema de peso. Esta decisão e a demora na definição tem desagradado juristas, aposentados e pessoas que aguardam uma definição para concluir suas aposentadorias.

Como adiamento, o julgamento da “Revisão da Vida Toda” ocorrerá juntamente com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2110 e 2111, que questionam alterações na Lei de Benefícios da Previdência, entre elas, está a criação do fator previdenciário. Além disso, estas ADIs também pedem a declaração de inconstitucionalidade de normas da própria Lei que altera a forma de cálculo do salário-benefício. Para juristas, ao declarar constitucional o Artigo 3º desta Lei, é possível que se tenha uma obrigatoriedade em aplicá-lo para os cálculos das aposentadorias e não uma possibilidade de o segurado escolher qual que ele é a regra mais vantajosa.

Mas o que isso quer dizer?

Na prática, o aposentado tem a possibilidade de escolher a regra mais vantajosa para se aposentar.

Desde que foi criado o Fator Previdenciário, houve várias mudanças na forma de cálculo da aposentadoria. Inicialmente, este cálculo considerava o tempo de serviço, a idade do segurado e a média de expectativa de vida estimada pelo IBGE. Depois, com a Lei 9876/99, as aposentadorias passaram a levar em conta 80% dos maiores salários recebidos a partir de julho de 1994. Em 2019, a Reforma da Previdência alterou o cálculo, que passou a incluir 100% dos salários a partir da mesma data. A Revisão da Vida Toda passou a considerar também os pagamentos feitos antes de 1994, que eram muitas vezes maiores, aumentando o valor final do benefício.

Como a ADI 2111 solicita a revogação do Fator Previdenciário (regra usada para determinar a contagem de tempo de serviço para a aposentadoria), se for considerada inconstitucional, isso pode alterar completamente as decisões tomadas que levam em consideração essa fórmula, inclusive a Revisão da Vida Toda.

Ao ver dos juristas, isso pode trazer complicações jurídicas e riscos para os aposentados. Eles afirmam que o que ocorre é que o STF estaria em busca de vícios formais inexistentes na atual fase processual com o exclusivo intuito de prejudicar um direito legítimo dos aposentados, o que ocasionaria falta de previsibilidade e consistência das decisões judiciais.

Em dezembro de 2022, o STF já havia reconhecido que os segurados da Previdência Social tinham o direito de escolher a regra mais vantajosa para recontagem da aposentadoria, mas o tema voltou ao plenário virtual e agora segue em discussão.

“Trabalhamos duro e por muitos anos antes do Plano Real, isto é, antes de julho de 1994, e tivemos nossas maiores contribuições nesse período. É mais do que justo que essas contribuições reflitam nos nossos benefícios como inclusive já reconheceu esse egrégio Supremo Tribunal Federal em Dezembro de 2022, no julgamento do tema 1102”, diz Maria Emilia Ribeiro Chagas, que, assim como a irmã gêmea que trata um câncer, foi beneficiada pela Revisão da Vida toda e vê com insegurança as potenciais mudanças que o julgamento pode ocasionar.