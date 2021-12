Startup Programme seleciona 1.000 startups brasileiras para o Rio Innovation Week

Inscrições são gratuitas para startups participarem do mais completo evento de inovação da América Latina, Rio Innovation Week, e vão até 31 de dezembro pelo Rio Innovation Week

O sonho de virar uma unicórnio, startups que chegam a US$ 1 bilhão em valor de mercado, é compartilhado atualmente por mais de 13 mil startups brasileiras.

Porém, chegar “lá” exige uma combinação de diversos fatores, como metodologia, mentoria, conexão com investidores e é claro, muito trabalho. Pensando em auxiliar empreendedores a diminuir o tempo dessa jornada, o Grupo Sai do Papel, um dos realizadores do Rio Innovation Week, receberá no SdP Summit, arena de Inovação aberta do Rio Innovation Week (RIW), o Startup Programme.

O Startup Programme tem como meta auxiliar 1.000 startups por meio de mentorias e workshops e conexão com investidores e está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro de 2021. A participação das startups selecionadas é totalmente gratuita, e para isso é necessário se inscrever pelo site do Rio Innovation Week. O Sebrae já escolheu 600 startups e o Grupo Sai do Papel encerra no final do mês as inscrições para levar 400 startups ao evento.

“O Startup Programme foi idealizado com o objetivo de dar voz e oportunidades de crescimento para startups brasileiras. Ele terá a oportunidade de expor sua marca para os participantes do evento que reunirá o maior número de agentes de inovação empreendedora que o Brasil já teve em um só ambiente. Teremos atividades como batalha de pitches, investor meetings, workshops, mentorias, conexão com corporações e exposição das startups”, afirma Carlos Junior, CEO do grupo de inovação e investimentos Sai do Papel e diretor de curadoria da Rio Innovation Week.