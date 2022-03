Startup de moradia, Yuca, vai gerir apartamentos de alta qualidade para famílias de baixa renda

A empresa cuidará de algumas moradias na Vila Tolstói, zona leste da cidade

Sempre com um propósito inovador e com a intenção de promover lares de qualidade para a maioria das pessoas, a Yuca, proptech referência em soluções descomplicadas de moradia, assumiu a gestação de apartamentos de Habitação de Interesse Social (HIS). Serão 20 moradias localizadas na Vila Tolstói, bairro da Zona Leste de São Paulo-SP.

O novo movimento da startup faz parte da estratégia de expansão viabilizada pelo aporte de rodada Série A no valor de US$10 milhões, recebido em junho de 2021



As moradias em questão ficam no edifício PopSP e terão um pacote de aluguel de valor fixo, com contas de água, luz, gás, internet e manutenção inclusas. Com isso, a Yuca passa a atuar no segmento de apartamentos populares. O local é um projeto da incorporadora Golani e foi construído como Habitação de Interesse Social 2 (HIS), ou seja, a renda familiar dos moradores deve ser de R$3300 a R$6600.

A Yuca é uma startup de moradia como serviço e tem a missão de oferecer aluguel descomplicado com apartamentos prontos para morar

“Um dos propósitos da Yuca sempre foi oferecer soluções de moradia de qualidade para o maior número de pessoas possível. Por isso, assumir essas unidades de HIS é também uma forma de levar mais oportunidades e ajudar a mitigar as limitações impostas pelas cidades, garantindo o bem-estar de pessoas que não estão nas regiões centrais”, afirma Rafael Steinbruch, Head de Real Estate da Yuca.

Para Rafael, assumir a gestão dessas unidades representa um novo momento na missão de democratizar o acesso a apartamentos de alta qualidade a todos os públicos



Esses 20 apartamentos têm 28m² e serão entregues mobiliados e equipados, tudo isso para garantir a democratização ao acesso a apartamentos de alta qualidade para todas as famílias. O condomínio contará com piscina, academia, quadra de esportes, churrasqueira, brinquedoteca e salão de festas.