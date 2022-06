Spotify seleciona cinco podcasts de criadores da comunidade LGBTQIAP+

As indicações contemplam humor, música, comportamento e muito mais, para celebrar o Dia do Orgulho de forma especial

Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIAP+, o serviço de streaming Spotify destaca cinco podcasts de criadores de conteúdo da comunidade, que podem ser ouvidos não só hoje, mas durante todo o ano.

A seleção tem de tudo um pouco: humor, cultura, música, comportamento e muito mais, para contemplar todos os gostos e estilos dos ouvintes.

“Um Milkshake Chamado Wanda” foi criado para quem deseja curtir as melhores notícias, fofocas e opiniões sobre o mundo do entretenimento e da cultura pop (Foto: Instagram “Um Milkshake Chamado Wanda”)

O primeiro da lista é o “Além do Meme”, de Chico Felitti. Este Exclusivo Spotify tem muita investigação e histórias curiosas. Depois de contar piadas virais como a da Bete, do trote da rádio e o menino do Bar Mitzvá, Chico Felitti comanda a 2ª temporada do podcast com uma mistura de jornalismo e entretenimento e mergulha a fundo em histórias de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, para bem ou para mal, depois de viralizar na internet.

Outro que também vale conferir é “Biscoito”, de Babu Carreira, Gui Neves e Taty Leite, um podcast assumidamente bissexual, com muito conteúdo bacana, onde os hosts falam sobre tudo, desde cultura pop e educação a relacionamentos e vivências dentro da comunidade LGBTQIAP+,sempre com convidados especiais.

“Santíssima Trindade das Perucas” une as forças da montação e abordam o melhor da cultura pop, vivência LGBT e notícias

Já “Um Milkshake Chamado Wanda” foi criado para quem deseja curtir as melhores notícias, fofocas e opiniões sobre o mundo do entretenimento e da cultura pop, com bom humor e aquela pitada de charme. Neste Exclusivo Spotify, Phelipe Cruz, Samir Duarte e Marina Santa Helena comentam os acontecimentos mais legais do showbiz e deixam os ouvintes antenados em tudo o que está por vir!

Em “Alimente Seu Sol”, Suellen Massena abre os caminhos para que você possa aprender como pensar e praticar pequenas mudanças de hábitos diários (Foto: Instagram Suellen Massena)

“Santíssima Trindade das Perucas”, de Bianca DellaFancy, Duda Dello Russo e LaMona Divine, é outro Exclusivo Spotify, do Podcast Academy, que une as forças da montação e abordam o melhor da cultura pop, vivência LGBT e notícias, com muito humor das drags. O santíssimo trio discute também as problemáticas do meio em que vivem e ajudam a dar aquele empurrãozinho na visibilidade de outros artistas, com direito a convidados especiais, e-mails dos ouvintes e muita risada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E em “Alimente Seu Sol”, Suellen Massena abre os caminhos para que você possa aprender como pensar e praticar pequenas mudanças de hábitos diários. Você tem aproveitado o seu tempo? Já imaginou o quanto pode estar somando (ou subtraindo) na vida de alguém? Sintonize aqui para uma dose extra de descoberta e autocuidado.

“Biscoito”, de Babu Carreira, Gui Neves e Taty Leite é um podcast assumidamente bissexual

A plataforma também selecionou outros conteúdos focados na celebração da diversidade, como o “Pride”, um hub com músicas e podcasts de artistas e criadores da comunidade, além do “Orgulhe-se”, com hinos pop, músicas românticas, sertanejo e sofrência, e hits para se jogar na pista fazem parte da trilha sonora para esta celebração, e “Para Ouvir com Orgulho” e “Aumente o Volume”, que reúne notícias do mundo do entretenimento e histórias pessoais voltadas ao universo LGBTQIAP+.