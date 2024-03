Spotify lança videoclipes para usuários premium de 11 nações

Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Anitta, Henrique & Juliano, Luísa Sonza, Zé Felipe, LUDMILLA, entre outros ganharão clipes na plataforma

A partir desta quarta-feira, 13 de março, o Spotify lança videoclipes em versão Beta em 11 nações escolhidas, como forma de fazer os milhões de fãs dos artistas se conectarem ainda mais a seus ídolos, conhecendo e se inspirando no mundo visual deles visto que com os videoclipes, as músicas são transformadas em experiências visuais.

Os usuários Premium do Spotify Brasil, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, Suécia, Colômbia, Filipinas, Indonésia e Quênia, além de ouvirem as músicas que desejarem, poderão também agora, na plataforma assistir videoclipes de sucessos de artistas globais como Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice. Haverá ainda, para cada nação, videoclipes de seus artistas mais tocados, como no caso do Brasil que terá Anitta, Henrique & Juliano, Luísa Sonza, Zé Felipe, LUDMILLA, entre outros.

Para usufruir da novidade, o usuário deverá acessar seus dispositivos iOS, Android, desktop ou TV e selecionar o botão “Mudar para vídeo” para obter faixas de música compatíveis. Logo depois, os vídeos começarão a ser reproduzidos desde o início na visualização “Reproduzindo agora”. Caso deseje voltar a ouvir em segundo plano, basta pressionar “Mudar para áudio” para retornar à faixa de música. Os usuários podem assistir ao videoclipe em tela cheia girando o dispositivo móvel para assistir no modo paisagem.