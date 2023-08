Segundo gênero mais escutado globalmente ganha hub exclusivo no Brasil, o terceiro país que mais consome Hip Hop com hits nacionais e internacionais. ‘Os 50 anos de Hip Hop’ apresenta mais de 200 playlists com faixas e álbuns que marcaram a cena nas últimas cinco décadas

O Spotify acaba de lançar hub exclusivo para comemorar os 50 anos do Hip Hop: ‘Os 50 anos do Hip Hop’ é dedicado aos fãs do gênero no Brasil. No hub, os usuários podem experimentar mais de 200 playlists com muitos hits da cena, álbuns marcantes do rap nacional e mundial, além de muita nostalgia.

Hub celebra 50 anos do Hip Hop no Brasil

Crédito: Divulgação/Spotify



A sessão Bumbo e Caixa é um espaço dedicado a lançamentos, além de grandes playlists do rap nacional, tais como Boom Rap e Presença Hip Hop. Grandes sucessos da história do rap nacional estão em playlists como Gigantes do Rap Nacional, No Princípio era o Verso e Coleção Hip Hop, e também grandes sucessos do rap mundial, que trazem música brasileira nos samples na playlist Academia de Samples. Fica a dica também para dar o play em AULAS, o puro rap em uma só playlist.

Spotify lança hub exclusivo para celebrar os 50 anos do Hip Hop no Brasil



Já em Hip Hop pelo mundo, tem Hip Hop em todas as línguas, como Rap Español ou Hot Greek Rap, por exemplo. Para revisitar o passado, tem uma linha do tempo especial com importantes álbuns do rap nacional e mundial de cinco décadas: anos 80, 90, 2000, 2010 e 2020. O hub pode servido gratuitamente no Spotify.

Hip Hop é o segundo gênero mais escutado globalmente no Spotify

Números sobre o Hip Hop no Spotify

O Hip Hop é o segundo gênero musical mais popular no Spotify, com um crescimento de 68% em consumo nos últimos três anos globalmente. Até o momento, neste ano, aproximadamente ¼ de todos os streams no Spotify no mundo são de música hip hop.



Hoje, são mais de 53 milhões de playlists, editoriais do Spotify e geradas por usuários, que mencionam Hip Hop ou Rap no mundo todo. Mais de 2 bilhões de playlists editoriais do Spotify e geradas por usuários contém pelo menos uma música de Hip Hop.