SPFW: “Me senti muito especial e privilegiada”, diz Daniela Albuquerque sobre desfilar para Walério Araújo

Nas vésperas do lançamento do 2ª livro, a apresentadora arrumou um tempo para desfilar para o amigo

Com uma agenda disputadíssima, Daniela Albuquerque separou um tempinho na última sexta-feira, 3, para voltar às raízes. A apresentadora que começou a carreira como modelo voltou para a passarela do São Paulo Fashion Week (SPFW) pelo amigo e estilista, Walério Araujo, enquanto se organiza para o lançamento do 2º livro.

Com decote e um carão, Daniela foi uma das modelos mais elogiadas da noite



Enquanto se planejava para alguns trabalhos e o tão sonhado lançamento da obra ‘1982 – Um olhar sobre minha essência’, Daniela recebeu um convite muito especial de Walério. O renomado estilista desenhou uma coleção inspirada em borboletas azuis e convidou a apresentadora para desfilar na passarela usando as novas criações.

Em uma ação inédita da Janssen e Abraf com o estilista, o desfile também chamou atenção para pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP), o que foi muito positivo para área da saúde



“É uma época muito importante para o Walério porque já são 30 anos de carreira. Quando ele me chamou para estar em um momento tão especial foi um convite maravilhoso. Ele conhece 500 mil pessoas e se pensou em mim para esse momento, me sinto muito especial e prestigiada. É um momento de muita reflexão, vou fazer 40 anos, e eu somei o 5 e o 3 [é a 53º edição do SPFW] e dá 8, e eu nasci em 1982. O símbolo 8 é muito importante para mim, depois que lerem meu livro todos vão ver. No livro eu explico como eu enxergo o 8”, disse a apresentadora.



Coincidência ou não, a nova obra de Daniela será lançada na próxima quarta-feira, dia 8 de junho, e já está em pré-venda. O livro é um conjunto de histórias, pensamentos e reflexões da autora durante esses 40 anos de vida, que foram cheios de tropeços, desilusões e também muitas conquistas.

Daniela e Walério são amigos de longa data e o estilista já vestiu a apresentadora em diversas ocasiões



E é claro que para montar uma grande estrela como Daniela, o que não poderia faltar é brilho. Walério, que já vestiu personalidades como Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Claudia Leitte, preparou um look que está super em alta para a apresentadora. Albuquerque usou um vestido de brilho prata e plumas, combinando com uma bota prata brilhante e para finalizar uma meia calça roxa. O conjunto foi de tirar o fôlego e recebeu vários elogios.