Sororidade em destaque: Christiane Pelajo e Maria Gal lançam livro em Brasília nesta terça, dia 11, às 19h

Livro traz relatos e experiências das autoras sobre como a colaboração feminina pode ser um fator de sucesso

Nesta terça-feira (11), as renomadas jornalista e apresentadora Christiane Pelajo e a atriz global Maria Gal irão lançar o livro “Uma sobe e puxa a outra” em Brasília. A obra, coordenada por Pelajo, conta com a participação de mais 43 autoras, incluindo Kiki Moretti, Paola Campanari, Roberta Suplicy, Giuliana Tranquilini e Loredana Sarcinella.

A sessão de autógrafos será realizada na Livraria Travessa – Casa Park Shopping, a partir das 19h

A sessão de autógrafos será realizada na Livraria Travessa – Casa Park Shopping, a partir das 19h. O livro aborda a temática da sororidade, palavra que significa “união e aliança entre mulheres, baseada na empatia e companheirismo”, e traz relatos e experiências das autoras sobre como a colaboração feminina pode ser um fator de sucesso.

Maria Gal Christiane Pelajo

O lançamento do livro promete ser um evento bastante concorrido, especialmente pela presença de personalidades tão importantes do cenário nacional. O público poderá conhecer de perto as autoras, além de adquirir um exemplar autografado da obra.