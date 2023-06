Sophia Eldo brilha ao lado de celebridades em evento solidário do Instituto Neymar Jr.

A influencer mirim participou do evento solidário e se divertiu na noite paulistana, ajudando a arrecadar fundos para o Instituto Neymar Júnior

Noite de glamour e solidariedade marcou a terceira edição do Leilão Instituto Neymar Jr., realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo, na última quinta-feira (22/06). O evento teve como objetivo arrecadar fundos para auxiliar cerca de 3 mil crianças e suas famílias, assistidas pelo renomado Instituto Neymar Júnior. Entre as centenas de famosos presentes, destacou-se a presença da influencer mirim Sophia Eldo, que encantou a todos com sua simpatia e carisma.

Aos 7 anos de idade, Sophia Eldo já acumula uma legião de fãs em suas redes sociais, contando com mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram. A pequena estrela, natural de Fortaleza (CE), começou sua carreira artística aos 7 meses de vida, participando de um desfile ao lado de sua mãe, Cidianne Eldo. Desde então, ela vem conquistando diversos títulos em concursos de beleza, não só no Brasil, mas também em outros países.

Sophia Eldo com Neymar Pai, comWanessa Camargo, Com Michel Teló e Thais Ferzosa, Com Deborah Secco

Além de seu sucesso como modelo mirim, Sophia Eldo também se aventurou na música, lançando parcerias com artistas renomados, como Mara Maravilha e Jesus Luz. Seu videoclipe está disponível nas principais plataformas de música do país, ampliando ainda mais sua visibilidade. Ela também possui uma revista com seu nome e, desde fevereiro deste ano, apresenta seu próprio programa na internet, intitulado “O QUARTO DE SOPHIA”.

Sophia Eldo com Thiago Rocha, Maria Cavalcante, com Tom Cavalcante, com Falcão (Futsal)

A participação de Sophia Eldo no Leilão Instituto Neymar Jr. foi motivo de orgulho para sua mãe e empresária, Cidianne Eldo, que destacou a importância do evento solidário. Apesar de sua agenda corrida, repleta de compromissos profissionais, Sophia fez questão de comparecer ao evento e registrar momentos ao lado de celebridades que admira. Sua presença gerou conteúdo para suas redes sociais, onde compartilhou fotos e interações com outros famosos, aumentando ainda mais sua influência virtual.

Sophia Eldo com ator Igor Jansens, com Luciana Gimenez, com sua mãe e empresária Cidianne Eldo

O Leilão Instituto Neymar Jr. foi um sucesso e contou com a participação de jogadores, artistas, personalidades da mídia e empresários, que se uniram em prol de uma causa nobre. A presença de Sophia Eldo, com seu brilho e carisma, certamente contribuiu para tornar a noite ainda mais especial. Sua atuação como influencer mirim e sua dedicação a projetos solidários demonstram que, além de talentosa, ela também possui um coração generoso. Com um futuro promissor pela frente, Sophia Eldo continua encantando a todos com seu talento e sua simpatia.