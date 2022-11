“Sonhozzz”, de Silvana Tavano e Daniel Kondo, ganha como melhor livro infantil no Prêmio Jabuti 2022

Obra publicada pela editora Salamandra convida o leitor a uma jornada entre sonho, sono e vigília

Na última quinta-feira (24), aconteceu a 64ª edição do Prêmio Jabuti, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), em São Paulo. Dentre os livros premiados, está “Sonhozzz”, de Daniel Kondo e Silvana Tavano, que ganhou como o melhor na categoria Infantil de Literatura. Lançado pela editora Salamandra, que faz parte do grupo de marcas da Santillana Educação, a obra propõe um diálogo com as crianças sobre um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes da vida: o sonho.

As ilustrações de “Sonhozzz”, assinadas por Daniel Kondo, simulam o movimento dos olhos durante o sono e a vigília

Em uma jornada entre sono e vigília, o leitor acompanha o diálogo de dois personagens, que refletem sobre a natureza dos sonhos e suas variações, desde aqueles que deixam boas lembranças ao acordar até aqueles que geram medos e receios. As reflexões no livro mostram como as pessoas se relacionam com os sonhos e a importância do sonhar em algumas culturas.

As ilustrações de “Sonhozzz”, assinadas por Daniel Kondo, simulam o movimento dos olhos durante o sono e a vigília, que piscam pausadamente até repousarem fechados. As imagens colocam os leitores em um lugar familiar, o da espera pelo inesperado, como explica Silvana Tavano.

Publicada pela editora Salamandra, a obra propõe um diálogo com as crianças sobre um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes da vida: o sonho

“O Sonhozzz nasceu a partir de uma conversa com dois pequenos grandes leitores, que me contaram, entusiasmados, sobre os livros que eles estavam lendo, os que já tinham lido e os que mais tinham gostado. Eu fui me encantando com aquelas duas crianças sonhando de olhos abertos enquanto me contavam como as histórias tinham atiçado a imaginação deles. Então, eu cheguei em casa e escrevi”, diz a autora,

E continua: “O ‘Sonhozzz’ é protagonizado pelos mesmos personagens do [livro] ‘Psssssssssssssiu’, que buscavam entender o silêncio e o porquê de tudo estar tão quieto. Agora, eles estão muito ansiosos tentando adivinhar o sonho que virá na próxima noite. Enquanto eles imaginam, eles sonham. E eu acho que é isso que acontece com a gente quando um livro nos captura”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Publicada pela editora Salamandra, a obra propõe um diálogo com as crianças sobre um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes da vida: o sonho

A obra concorreu com outros 10 indicados ao Prêmio Jabuti 2022 no eixo Literatura, na categoria Infantil. Além de ser reconhecido no evento, “Sonhozzz” também recebeu este ano o selo de Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na categoria Criança.

Sobre a Salamandra

Com um catálogo formado por obras de autores brasileiros e estrangeiros, o principal foco da Salamandra é a valorização do livro como veículo de expressão de ideias, sentimentos e emoções desde a primeira infância até o início da adolescência. O selo publica obras que dialogam com o leitor, divertindo e provocando a reflexão sobre questões pessoais e do mundo, por meio de uma linha editorial ampla e diversificada. Desde 2009, a editora detém exclusividade sobre a obra literária de Ruth Rocha, uma das escritoras mais talentosas e queridas do Brasil, em uma iniciativa inédita no mercado de livros para crianças e jovens.

Para mais informações sobre o livro, clique aqui.