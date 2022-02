Solução de TV corporativa supera multinacionais em nível de satisfação dos clientes

A SuaTV, de TV corporativa e sinalização digital, encerrou 2021 com NPS em 89 pontos — índice superior a marcas como Natura, Renault, Coca-Cola e Netflix

Resolver “dores” de determinado público-alvo é primordial para que uma empresa consiga se consolidar no mercado. E isso vem ocorrendo com a SuaTV, solução de sinalização digital e TV corporativa lançada em 2010. No decorrer do ano passado, a plataforma chamou a atenção pelo nível de excelência quando o assunto foi satisfação dos clientes — com números dignos de se fazer inveja a grandes companhias atuantes no Brasil e até multinacionais.

Em oito meses de 2021, o NPS da SuaTV foi superior a 80 pontos, em três oportunidades, aliás, a pontuação ficou acima dos 90. Sigla do inglês para net promoter score, o NPS trata-se de metodologia usada mundialmente para mensurar o nível de satisfação dos clientes de uma empresa, sendo que quanto maior a pontuação, melhor. Podendo alcançar níveis negativos, em caso de mais clientes detratores do que promotores, a escala positiva vai até 100 pontos.

Com o resultado do NPS sendo, basicamente, a subtração da porcentagem de clientes promotores com a porcentagem de detratores, a pontuação rotineiramente alcançada pela SuaTV chama a atenção. Isso porque companhias consolidadas em seus segmentos não costumam romper a barreira dos 80 pontos. Na média de 2019, conforme destacou estudo do Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), nenhuma grande marca chegou a 81 pontos. Na ocasião, o top five foi composto por:

Natura — 80,87; Renault — 80,19; O Boticário — 79,13; Coca-Cola — 78,61; Netflix — 78,4.

Guilherme Aquino, head da SuaTV

Na visão de Guilherme Aquino, head da SuaTV, a elevada pontuação deve-se ao fato de a equipe não poupar esforços para entender — e consequentemente resolver — os problemas de prospects e clientes em relação a temas como comunicação interna, sinalização digital e implementação de TV corporativa. Esforços que, de acordo com ele, vão do time comercial à parte de suporte técnico — passando ainda por designers e a área de customer success. Juntos, todos desenvolvem projetos personalizados para atender a cada necessidade, o que tem ampliado cada vez mais a presença de clientes fiéis e promotores do serviço.

“Fechamos 2021 com NPS médio de 85,58 pontos. E isso mostra que, antes de superar Natura e Netflix, superamos a nós mesmos, pois haviamos passado o ano anterior com média de 75”, conta Aquino, ao reforçar o trabalho contínuo da equipe da SuaTV em melhorar o nível de satisfação dos clientes. Trabalho esse que passa, por exemplo, pelo desenvolvimento de novas soluções, como produção de conteúdos customizados e aplicativo que leva as ações de comunicação interna para a “palma da mão” do RH e de todos os colaboradores de uma empresa.

Com novos recursos, como a produção de conteúdo customizado e o app de comunicação interna, a SuaTV vai se tornando referência em questões como sinalização digital e TV corporativa. Atualmente, a empresa conta com mais de 2 mil pontos ativos em mais de uma centena de clientes espalhados Brasil afora. Na carteira de marcas atendidas estão Faber-Castell, Suzano, Amil, Ale Combustíveis, BASF, Beneficência Portuguesa, Grupo Oncoclínicas, Grupo NotreDame Intermédica, Helbor Empreendimentos, Mercedes-Benz e ThyssenKrupp.