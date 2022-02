“Solteiras que estão sempre em busca de um pretendente, não descobriram seu potencial”, diz Aiane Freitas

A modelo afirma não se importar com rumores sobre sua vida amorosa

Se tem uma coisa que as mulheres de destaque sempre são questionadas diariamente é sobre a vida amorosa. Se estão namorando são perguntadas do casamento, se são casadas perguntam de filhos e se estão solteiras são perguntas sobre quem estão conhecendo. A modelo Aiane Freitas passa por isso regularmente.



É só olhar a vida de Aiane para comprovar que ninguém precisa de um relacionamento para ser feliz. A modelo acredita que mulheres solteiras são alvos de situações desrespeitosas, mas ela afirma que está feliz e não se importa com as especulações que os fãs e a mídia fazem sobre a vida amorosa dela.

A modelo faz questão de destacar a importância do amor próprio e diz que está na melhor fase da vida dela



“Não apenas pelo fato de estar solteira, mas sim por estar bem comigo mesma, feliz com minha própria companhia. Cada vez me conhecendo melhor, me sinto segura e madura. Estou em constante busca pelo meu autoconhecimento e crescimento profissional. Me sinto muito realizada, com novos projetos, trabalhos e parcerias. Iniciei esse ano muito focada, com metas bem definidas e nesse momento meu objetivo é trabalhar muito”, conta Freitas.

“Nunca passei por situações constrangedoras, mas caso aconteça, irei reagir com a minha verdade, de forma respeitosa, colocando a pessoa no lugar dela”, disse a modelo



Aiane diz que namorar é muito bom, mas que o relacionamento precisa somar na vida e não ser uma obrigação. A modelo diz também que as pessoas precisam parar de achar que mulher solteira está sempre atrás de um homem. “Mulheres solteiras que estão sempre em busca de um pretendente, são as que ainda não descobriram seu potencial. Se sentem insuficientes e não tem dimensão de como nossa própria companhia pode ser maravilhosa”.

Aiane tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e fala com os fãs sobre vida saudável, positividade e moda



Sobre os constantes boatos, Aiane parece realmente não se importar. Ela tenta focar em viver a vida dela e continuar se fazendo sempre muito feliz. “Não me incomoda, porque sou uma mulher muito bem resolvida. Enquanto falam, estou vivendo e sendo feliz. Infelizmente, vivemos em uma sociedade machista. O tempo todo nós mulheres somos alvos de situações desrespeitosas, não pelo fato de sermos solteiras, mas pelo fato de sermos mulheres”, conclui a modelo.