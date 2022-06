Solidariedade: Campanha do agasalho da Cruz Vermelha de São Paulo tem Felipe Andreoli como padrinho

O evento beneficente começa na próxima quarta-feira (01) e visa arrecadar itens de necessidade básica para famílias carentes e cerca de mil moradores de rua

Com a chegada de um dos meses mais frios do ano, a solidariedade vem em forma de cobertores, meias e agasalhos. A edição de 2022 da tradicional Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha de São Paulo (CVSP) conta com o apadrinhamento do jornalista Felipe Andreoli e já tem data marcada para acontecer.

Na próxima quarta (01), quem quiser participar dessa corrente do bem, além de agasalhos e cobertores em bom estado, pode doar produtos que possam ajudar as famílias necessitadas, devido à crise econômica que o país vive, como itens de higiene pessoal (sabonetes, escovas e pastas de dentes, xampus e condicionadores), alimentos e produtos de limpeza em geral.

Padrinho da edição de 2022 da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha, Felipe Andreoli diz que se sentiu honrado com o convite

Para ajudar no processo de higienização das roupas doadas e que serão oferecidas às famílias carentes e população de rua, a CVSP passa a contar neste ano com a parceria com a empresa Xylem Watermark, que fez a doação de uma lavanderia semi-industrial para que o trabalho fosse realizado. Bruno Semino, diretor executivo da Cruz Vermelha São Paulo, espera aumentar a capacidade da lavanderia para atender a previsão de arrecadação de agasalhos neste ano. “Esse processo traz mais dignidade para as pessoas assistidas e, por isso, essa parceria foi considerada fundamental pela entidade”, detalha.

Time do bem

O diretor acredita que este apoio ajuda a CVSP em toda a logística do projeto que beneficia e impacta a vida de milhares de pessoas “Para nós é de extrema importância essas parcerias, sem elas seria muito mais difícil realizar um projeto tão importante e impactante quanto a campanha do agasalho”, conclui.

A Campanha do Agasalho deste ano conta com o patrocínio da Klabin e novamente com a parceria de outras grandes empresas, Rede Iguatemi, Drogaria São Paulo, JCDecaux, Ótima, BBZ Administradora, entre outras.

O jornalista e apresentador, Felipe Andreoli, recebeu a campanha de braços abertos e aceitou o convite da CVSP para “vestir o colete” e ser padrinho da campanha. “É uma grande honra ter sido escolhido como padrinho da Campanha do Agasalho 2022. Fazer parte dessa corrente do bem e poder ajudar quem mais precisa, principalmente neste momento que o país vive, é algo que me deixa muito feliz. Somente por meio da solidariedade vamos conseguir fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que tem de enfrentar o frio de São Paulo”, discursa.

O presidente da CVSP, Jorge Wolney Atalla Jr., destaca a disposição e a determinação do jornalista em aceitar o convite e ficar à frente da campanha. “Sabemos do seu comprometimento e seriedade com causas sociais, temos a certeza que, com você, vamos atrair muitas doações”, almeja.

Sonhando alto

“Juntos vamos vencer o frio” diz slogan da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha de São Paulo

Esta é a 14ª campanha promovida pela instituição, que tem a expectativa de conseguir arrecadar mais de 58 toneladas de agasalhos, cobertores e itens de higiene pessoal e limpeza, de modo a beneficiar cerca de 40 mil pessoas que enfrentam a estação mais fria do ano. No ano passado, em meio aos desafios enfrentados por conta da pandemia, as arrecadações totalizaram 57 toneladas, recorde histórica da Cruz Vermelha São Paulo, e foram distribuídas entre mais de 30 mil pessoas.

A gerente de Projetos Sociais da CVSP, Marina Dauar, reconhece que a meta é grandiosa, mas acredita que a generosidade falará mais alto, principalmente com a queda das temperaturas na capital paulista durante o inverno. “Além do cidadão, nosso apelo também está direcionado para as indústrias e empresas que possam colaborar. Toda ajuda é bem-vinda”, explica a gerente.

Campanha começa no dia primeiro de junho e vai arrecadar outros itens além de agasalhos

Pontos de coleta: Serão 750 pontos de coleta, nas redes da Drogaria São Paulo, espalhadas pela cidade. A BBZ Administradora, disponibilizará centenas de caixas de coleta nos mais de 600 condomínios que administra. Haverá, também, locais de arrecadação nos Shoppings Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis e Market Place, na capital paulista, e Alphaville Iguatemi, na Grande São Paulo. Para saber mais basta acessar o site ou ainda, levar na própria instituição, localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis. Todos os itens arrecadados nestes locais serão distribuídos entre as 118 ongs cadastradas junto à entidade e em ações de atendimento à população de rua.

Kit inverno: O início da Campanha do Agasalho será marcado pela entrega de 1 mil “Kits inverno” com blusa de frio, calça, camiseta e cobertor e itens de higiene pessoal para moradores de rua. Serão 700 kits masculinos e 300 femininos. A ação irá ocorrer na Rua Siqueira Cardoso, nº 277, no bairro Belenzinho