Sócios do Complexo Parque Estaiada lançam Parque Mirante no topo do Allianz Parque

Os sócios sempre vislumbram lugares com uma vista de tirar o fôlego

O Complexo Parque Estaiada foi lançado em junho de 2019 e proporcionou para São Paulo vários eventos e entretenimento. Os sócios responsáveis pelo local são Fernando Ximenes, Thiago Armentano e Bob Dannenberg, que estão se despedindo desse empreendimento. Agora, eles vão focar no Parque Mirante, que ficará no topo do Allianz Parque.

Após 2 anos e meio no Parque Estaiada, os sócios se despedem do local e já vislumbram novas empreitadas do outro lado da cidade



O complexo anterior tinha uma vista privilegiada para um dos principais cartões postais da capital, a Ponte Estaiada. Com mais de 10 anos de experiência em entretenimento noturno, os sócios sabiam que o novo empreendimento precisaria ter uma vista ainda mais encantadora da noite na capital paulista.

“Foi uma honra fazer parte da história de São Paulo. O Parque Estaiada foi cenário de lindas histórias e momentos incríveis”, destaca Bob Dannenberg



“Durante o período, contamos com profissionais altamente qualificados e um espaço modulável, que permitiram a realização de encontros que vão desde festas e confraternizações. O Complexo Estaiada nos abriu portas e garantiu o entretenimento de milhares de pessoas, durante um período de escassez de espaços na cidade”, explica Fernando Ximenes.

O novo local, Parque Mirante, contará com bar, restaurante, pré e o after de grandes shows e um programa de sócio-torcedor com atendimento especial



Mesmo com todo o sucesso do local, os sócios se preparam agora para lançar uma novidade ainda mais empolgante: o Parque Mirante, que contará com bar, restaurante, sócio torcedor, pré e after de grandes shows, e muito mais. O local tem vista para as fábricas Matarazzo e para o estádio, a previsão de lançamento é abril.

Fernando Ximenes, Thiago Armentano e Bob Dannenberg



“Já sabemos que o apelo visual do paulistano são os mirantes, a vista para a cidade. Esse foi o nosso guia para a criação do Parque Estaiada e será, novamente, com a abertura do Parque Mirante”, conclui Thiago Armentano.