Sóbrancelhas se destaca como melhor franquia do Brasil em prêmio da Pequenas Empresas & Grandes Negócios

A edição, promovida também pelo Serasa Experian, levou em conta qualidade e desempenho da rede e satisfação do franqueado

A Sóbrancelhas, maior rede de franquias em estética facial do país, ganhou as 5 estrelas do prêmio “As Melhores Franquias do Brasil”. A edição premiou as empresas que atuam no Brasil e em 2022 obtiveram as melhores notas com base em três critérios: qualidade da rede, desempenho da rede e satisfação do franqueado.

Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios, abriu a cerimônia de premiação (Foto: Pequenas Empresas & Grandes Negócios)

Realizado pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN), da editora Globo, juntamente com o Serasa Experian, o prêmio foi entregue em um evento digital, exibido na última terça-feira (21), ao vivo e gratuitamente nas redes oficiais da revista no YouTube, Facebook e Linkedin.

Para Luzia Costa, empresária criadora da Sóbrancelhas, o Prêmio PEGN é considerado o Oscar do Franchising Brasileiro, além de ser um indicador de qualidade e excelência da marca. “Receber 5 estrelas no Prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios reflete diretamente o trabalho que realizamos com cada unidade, cada franqueado. Além de ser um reconhecimento da nossa credibilidade no setor, deixando nossa marca ainda mais conhecida como uma rede forte, renomada e líder no segmento”.

A rede de franquias Sóbrancelhas possui mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, e mais de 20 na América Latina, tornando-se a rede de maior sucesso no segmento de cuidados faciais. Com faturamento anual de 48 milhões de reais em 2021, o grupo pretende conquistar expansão com foco nos estados das regiões centro-oeste, norte e nordeste.

Para Luzia Costa, empresária criadora da Sóbrancelhas, o Prêmio PEGN é considerado o Oscar do Franchising Brasileiro, além de ser um indicador de qualidade e excelência da marca (Foto: Site Luzia Costa)

No sul e sudeste, a marca pretende fortalecer o ótimo relacionamento com seus consumidores, com tratamentos que vão desde o design das sobrancelhas, o carro-chefe de serviços, até o badalado Hydra Lips, que hidrata e regenera os lábios em uma sessão.

Além disso, a cada ano a rede aumenta sua linha própria de produtos, que podem ser adquiridos diretamente nas unidades e também pela loja online.

Evento aconteceu na última terça-feira (21), no formato híbrido (Foto: Pequenas Empresas & Grandes Negócios)

O investimento inicial na franquia da marca é a partir de R$ 130 mil reais para a abertura do modelo de quiosque. “O investimento em um quiosque Sóbrancelhas já garante um início de negócio sólido, ideal para quem procura opção menor de investimento. Já para o modelo de loja completa, o investimento é a partir de R$ 210 mil. O faturamento médio de um quiosque é de R$ 40 mil reais, e o da loja completa chega a R$ 60 mil. Em ambos os casos, o lucro esperado sobre o faturamento líquido é de cerca de R$ 30 mil, com retorno do investimento em aproximadamente 12 meses”, finaliza Luzia.