Thássia Piezzaroli explica como escolher a ideal

Famosas como a atriz Juliana Paes têm apostado em sobrancelhas naturais e até bagunçadas. A musa postou foto em seu Instagram com a sobrancelha natural, grossa e sem tirar muito os fios, e foi muito elogiada pelos seguidores. Por outro lado, a BBB Jade Picon tem dado o que falar com a sua sobrancelha alinhada e grossa.



Sobrancelhas ao estilo Juliana Paes ou Jade Picon?

Ambas as situações evidenciam que o cuidado com este aspecto do rosto tem sido fundamental para as mulheres. “A sobrancelha é a moldura do rosto”, destaca a micropigmentadora, empresária e influencer Thassia Piezzaroli, especializada em técnicas de design de sobrancelhas e microblading.

Micropigmentadora, empresária e influencer Thassia Piezzaroli

“O estilo das sobrancelhas mudou muito ao longo das décadas. Já houve época em que era moda ter um design mais alinhado ou muito fino. Agora temos as sobrancelhas grossas em alta”, explica Thassia.

Desalinhada ou certinha, os fios fartos são a onda do momento. Fazendo uma grande oposição, a obra Monalisa, de Leonardo da Vinci, representa uma época em que as mulheres raspavam as sobrancelhas. La Gioconda, a modelo do quadro, não tem os pelos. Hoje vivemos em um momento oposto: elas são destaque. Falando de épocas atuais, Thassia ressalta que de 2010 a 2020 houve uma fase de sobrancelhas delineadas e mais finas, mas perto de 2020, elas começaram a ficar mais grossas e as bagunçadas ganharam espaço.

Thassia explica que hoje a moda é a naturalidade, mas que cada mulher tem seus gostos pessoais

“Os micropigmentadores precisam ser cada vez mais criativos e estarem mais atualizados, pois as mulheres buscam cada vez mais a naturalidade. Eu mesma criei uma técnica em que faço fios extremamente finos e implemento menos pigmento nas sobrancelhas das clientes para ficar natural”.

Thassia ressalta que de 2010 a 2020 houve uma fase de sobrancelhas delineadas e mais finas, mas perto de 2020, elas começaram a ficar mais grossas e as bagunçadas ganharam espaço

Qual escolher?

Thassia explica que hoje a moda é a naturalidade, mas que cada mulher tem seus gostos pessoais, assim como cada rosto tem um estilo. “Ainda há muita procura pela bem desenhada e marcada, da mesma forma que muitas estão procurando sobrancelhas mais desalinhadas, isso é pessoal”. A escolha deve seguir sempre um mesmo padrão: a que agradar mais a quem usa.