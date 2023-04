Sob Nova Direção: Adriana Hartmann é a nova General Manager da Mars Wrigley

Executiva estará no comando da divisão que detém as conhecidas marcas MeM’S, SNICKERS, TWIX e SKITTLES

Se você acha que nunca ouviu falar da Mars Wrigley está enganado e podemos provar. Essa empresa é detentora de várias marcas que fazem parte do cotidiano do brasileiro, principalmente aquela parte da população que ama um docinho. Então se você já comeu MeM’s, Snickers e Twix, por exemplo, já teve contado com essa empresa.

A novidade é que a brasileira Adriana Hartmann acaba de assumir como General Manager da Mars Wrigley, divisão de chocolate, balas e snacks da Mars, em substituição a Harvey Millar, que comandou a operação do Brasil por cinco anos.

Harvey, que há mais de 25 anos trabalha na Mars, desempenhou um papel fundamental na direção da subsidiária do Brasil. Sob sua gestão, a Mars Wrigley implementou uma estratégia de sucesso, acelerando de forma significativa o ritmo de crescimento, consolidando fundamentos e fortalecendo sua cultura organizacional com uma agenda de Desenvolvimento de pessoas, Equidade, Inclusão e Diversidade.

A transição de liderança entre Harvey e Adriana será pautada pelos Cinco Princípios da organização (Qualidade, Mutualidade, Responsabilidade, Eficiência e Liberdade). Neste contexto, uma transição estruturada vem sendo preparada juntamente com o time de liderança da companhia.

Adriana tem uma sólida trajetória de liderança em Marketing e Trade Marketing na Unilever em Personal Care, Home Care, Foods e Ice Cream. Sua experiência mais recente foi como General Manager para Ben e Jerry’s (BeJs), onde conduziu o processo de transformação do negócio, aliando a busca por crescimento e lucratividade com responsabilidade social e ativismo.

Formada em Administração, Negócios e Marketing pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com MBA na mesma área pela Fundação Dom Cabral e formação no Programa Exponencial de Executivos e Inovação da SingularityU California, Adriana Hartmann traz um extenso repertório em desenvolvimento estratégico de negócios, inovação, design e implantação de campanhas de marca, comunicação omnichannel, marketing digital. Apaixonada pela construção de uma cultura organizacional humanizada, construindo times diversos engajados e de alta performance.

Na Mars, a executiva terá o compromisso de ampliar a presença da empresa em seu segmento com o fortalecimento de canais de venda (inclusive o e-commerce da marca), diversificação do portfólio de produtos e impulsionamento das jornadas de equidade, diversidade e inclusão.

Com uma liderança guiada por valores e propósito, Adriana deseja colocar sua experiência de sucesso a serviço de seu novo desafio profissional na Mars e está entusiasmada com a oportunidade de trabalhar e se desenvolver em uma organização que também é orientada por princípios e propósito bem definidos.

“Assumo este novo desafio muito alinhada com o propósito da Mars Wrigley, de inspirar momentos de felicidades todos os dias. Quero estar presente na construção de novos momentos de felicidade e satisfação para os nossos consumidores, compartilhando minha experiência para alavancar ainda mais o crescimento de qualidade, as inovações e a cultura da Mars, priorizando o engajamento e fortalecimento dos times para uma jornada consistente, sustentável e de relevante impacto social” afirma Adriana Hartmann.