Parque ficou em primeiro colocado como melhor entre 10 destinos de diversão do Brasil em 2022

O Snowland ficou em primeiríssimo lugar entre os vencedores do Prêmio Melhores Destinos, que listou os 10 melhores parques de diversão do Brasil em 2022. O parque de Gramado venceu na categoria “Parque Aquático”, o segundo lugar ficou com o Acquamotion, outra atração da Gramado Parks.

A Gramado Parks atua no segmento de hospitalidade e entretenimento, é responsável pelo desenvolvimento de atrações turísticas como o Snowland – primeiro parque de neve indoor do país, Acquamotion – primeiro parque aquático coberto da América do Sul, e outros empreendimentos na área de entretenimento e hotelaria.

Snowland é eleito o melhor parque aquático do Brasil

Créditos: Divulgação



A escolha da Snowland como o melhor “parque aquático” foi feita por mais de 15 mil leitores do portal Melhores Destinos, um dos mais importantes players junto ao consumidor final. O Snowland obteve nota de 8.3, contra 7.98 do segundo colocado, o Beto Carrero World.

Princesa Astrid é atração no Snowland

Créditos: Divulgação



Para a diretora de Marketing da Gramado Parks, Lísia Diehl, a eleição do Snowland como melhor parque do país é um reconhecimento em relação à renovação continua das atrações. “No Snowland, estreamos há pouco tempo três novas atrações e a cada temporada nossos shows são 100% renovados para que cada momento na neve seja único”, diz a diretora.

Snowland é eleito o Melhor Parque Temático do Brasil

Créditos: Divulgação

A executiva destaca ainda que no ano de 2022, avançaram muito na parte artística e nas atrações teatralizadas, dando vida ao novo storytelling. “Trouxemos ao mundo do nosso famoso ‘Yeti – o pé grande’, dois amigos ursos polares e a princesa Astrid, uma jovem aventureira e corajosa, com um toque fashionista”, conta e complementa: “Além disso, uma das principais atrações do parque é show de patinação artística no gelo, que é puro encanto e emoção. Em nosso elenco temos artistas de 11 estados brasileiros e cinco países, temos medalhistas de ouro nos campeonatos brasileiro e sul-americano, coreógrafa certificada e bailarinos do Bolshoi que desenvolvem novos espetáculos a cada temporada”.

Para o vice-presidente de Operações de Entretenimento da Gramado Parks, Fábio Bordin, “este é o resultado conjunto de um super time de colaboradores, entregando com emoção, dedicação e encantamento o melhor de si, todos os dias.”