Slaviero Hotéis inaugura empreendimento de luxo em João Pessoa e promete experiência completa para os hóspedes

Rede hoteleira destaca atrações exclusivas, como piscina de borda infinita com vista para as praias de Manaíra e Bessa, e impulsiona o turismo na região

A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, ganha um novo destino de hospedagem que promete encantar turistas e viajantes corporativos com uma experiência única. A Slaviero Hotéis, renomada marca hoteleira com 42 anos de atuação em todo o país, inaugura o Arpoar Suítes, seu segundo empreendimento na Paraíba. Com uma localização privilegiada à beira-mar, o hotel oferece uma moderna estrutura com 98 apartamentos que atendem aos mais exigentes padrões de conforto e hospitalidade.

O rooftop com piscina de borda infinita é o destaque do novo empreendimento

O destaque do Arpoar Suítes é seu rooftop, onde os hóspedes podem desfrutar de uma deslumbrante piscina de borda infinita com vista panorâmica para as praias de Manaíra e Bessa. O cenário é perfeito para momentos de relaxamento e contemplação, tornando a estadia ainda mais memorável.

Eduardo Campos, CEO da rede

“Estar em João Pessoa é uma conquista importante para a Slaviero Hotéis. A região possui um potencial turístico incrível, e nossa missão é proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência completa, tanto para quem viaja a lazer quanto para quem vem a negócios”, afirma Eduardo Campos, CEO da rede.

Comodidades não faltam no Arpoar Suítes. Além da piscina de borda infinita, os hóspedes podem usufruir de uma academia moderna, hidromassagem e uma sala destinada a eventos corporativos e sociais. O café da manhã está incluso na hospedagem e é servido diariamente no restaurante, que oferece uma deliciosa culinária regional.

Os apartamentos do empreendimento estão divididos em várias categorias, incluindo opções com vista para o mar e quartos com sofá-cama, todos equipados com TV smart, ar-condicionado, internet wi-fi, cofre eletrônico, frigobar, secador de cabelo e mesa de trabalho. A preocupação com o conforto e a comodidade dos hóspedes é evidente em cada detalhe.

A Slaviero Hotéis, que possui 37 hotéis em operação e futuras aberturas em todo o Brasil, reforça sua presença na região Nordeste com a inauguração do Arpoar Suítes em João Pessoa. A cidade, que registrou um crescimento de 1,34% no número de turistas em 2022, demonstra potencial para o setor hoteleiro e é estrategicamente importante para a expansão da rede.

O empreendimento também impulsiona o turismo na Paraíba como um todo. Segundo dados da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a rede hoteleira de João Pessoa teve uma ocupação de 68,38% dos quartos disponíveis em dezembro do último ano, demonstrando a demanda crescente por hospedagem na região.

Com a inauguração do Arpoar Suítes, a Slaviero Hotéis oferece aos viajantes uma opção de hospedagem de luxo, com a qualidade e a tradição de uma das maiores marcas hoteleiras do país. O novo empreendimento promete se tornar um ponto de referência para turistas e empresários que desejam vivenciar a hospitalidade e o conforto em sua plenitude na encantadora cidade de João Pessoa.