Skala Cosméticos dá salto estratégico com novo investimento da Advent International

A marca líder em haircare no Brasil se prepara para ampliar fronteiras e inovar com a chegada de Cyro Gazola como CEO

Em um movimento estratégico significativo para o mercado de cosméticos brasileiro, a Skala Cosméticos, renomada por seu portfólio de produtos haircare 100% veganos, recebeu um aporte robusto da Advent International. Este investimento, originário do fundo de US$ 2 bilhões LAPEF VII, dedicado à América Latina, marca um novo capítulo na história da Skala, fundada em 1986 e hoje posicionada como uma das marcas que mais crescem no setor de beleza no Brasil.

Com uma expansão anual impressionante de cerca de 30% nos últimos anos, a Skala não apenas solidificou sua presença em mais de 45% dos lares brasileiros mas também estendeu suas raízes para além de 40 países. A parceria com a Advent International visa não apenas expandir a capacidade fabril da Skala mas também acelerar sua presença de forma marcante tanto no território nacional quanto no internacional.

Rafael Patury, Managing Director da Advent em São Paulo, expressou entusiasmo com a parceria, destacando a forte marca construída pela equipe da Skala, liderada até então por Antonio Sousa. Sousa, que assume agora um papel no Conselho de Administração, juntamente com nomes de peso como Alberto Carvalho e Andrea Mota, deixa um legado de inovação e qualidade que será levado adiante sob a nova liderança de Cyro Gazola.

Gazola, com sua vasta experiência no setor de bens de consumo, incluindo 22 anos na Procter & Gamble e um período notável como CEO da Caloi, é recebido com entusiasmo pela co-fundadora Maria Claudia Lacerda. Sua nomeação é vista como um passo crucial para impulsionar a Skala rumo a um futuro de crescimento e inovação sustentada.

Este investimento da Advent, que tem um histórico impressionante de mais de US$ 7 bilhões investidos em 70 empresas na América Latina, reafirma o potencial do mercado de beleza e cosméticos, especialmente no segmento de produtos veganos e sustentáveis. A Skala, agora com o suporte estratégico e financeiro da Advent, se prepara para ultrapassar fronteiras, prometendo trazer inovação e excelência operacional para o mercado global.

A transação, realizada através da Odara Participações e com o suporte da IGC Partners e Mattos Filho Advogados, marca o início de uma era de transformação para a Skala Cosméticos, com impacto previsto não apenas no Brasil mas em todo o cenário global de haircare.