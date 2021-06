Jornalista larga apresentação de jornal para criar o 1° site jornalístico positivo do Brasil

Com quase 1 milhão de seguidores, ‘Só Notícia Boa’ se torna o segundo portal mais seguido de Brasília e registra crescimento durante pandemia.

Ele é sim o portador de boas notícias. Rinaldo de Oliveira, o criador e idealizador do ‘Só Notícias Boas’, 1° site jornalístico positivo do Brasil, que neste ano completa 10 anos, precisou ‘engolir’ muitas informações pesadas até chegar no auge da boa nova. Com quase 1 milhão de seguidores, o canal coleciona diversos admiradores e até mesmo o próprio telejornal no Youtube.

“Quando eu conto como começou o ‘Só Notícia Boa’, as pessoas às vezes acham até cômico, mas tudo começou com uma dor de estômago. Eu trabalhava na apresentação de um telejornal das 19h, e precisava sempre noticiar coisas impactantes, sangrentas. E um dia, ao chegar em casa, depois de consegui emplacar uma notícia boa, contei o feito para minha esposa, que também é jornalista, e ela me disse que não assistiam o noticiário, pois minha filha, que na época tinha 10 anos, sentia medo. A frase que minha filha usou mudou a minha vida: ‘papai, eu te amo, mas seu jornal só fala de notícias que maltratam as criancinhas e os animais’. Foi ali que tudo mudou pra mim”, contou o jornalista.

A família de Boas Notícias!

Mas nem mesmo Rinaldo estava preparado com o que aconteceria a partir dali. “Comecei com um blog, em 2009, e queria passar para as pessoas as notícias boas, queriam que elas tivessem essa dose de alegria, mesmo rodeadas de coisas ruins. Em 2011 veio a ideia de criar um site, lá eu conseguia compartilhar com as pessoas muito mais notícias que no blog. O nome também veio através de uma conversa com minha filha”, contou.

O jornalista ainda ficou por mais cinco anos na apresentação do telejornal, até quem em 2015 foi demitido. “Outra emissora me chamou, mas resolvi dedicar meu tempo as notícias boas e foi uma das decisões mais assertivas. Hoje, nossa equipe conta com quatro pessoas e nosso site e redes sociais alcançam mais de 200 países, com quase 1 milhão de seguidores e 20 mil inscritos no nosso canal do Youtube”, comentou alegre.

Recentemente, Rinaldo e a filha, estudante de veterinária, Lorena Fassina, encerraram a 4º temporada do primeiro telejornal de boas notícias. “Ter minha filha comigo nessa jornada, além da minha esposa, trouxe mais leveza e jovialidade. Na pandemia, conseguimos aumentar nosso público em sete vezes, e isso é muito gratificante”, contou.

“Sempre tiro um tempinho para ler as mensagens no direct e recentemente recebi uma mensagem de uma seguidora que estava em busca de uma maneira indolor de não acordar no outro dia. Aqui me deixou abalado, mesmo com tanto anos de jornalismo. Depois, ela completou dizendo que estava na sexta boa notícia e que aquilo fez uma transformação na maneira de ver a vida. É assim que a gente sabe que está no caminho certo”, comentou Rinaldo.

Mas para escrever sobre notícias boas, também é necessário filtrar as ruins. “Mesmo recebendo diversos comentários de pessoas que não sabiam que existiam tantas boas notícias, se posicionar no meio das ruins também é necessário, principalmente quando mais de 500.000 pessoas morrem no meio de uma pandemia. Como uma forma de posicionamento, pedimos licença aos nossos leitores, e fizemos uma homenagem à todas as famílias que perderam alguém querido”, comentou.