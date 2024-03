Sindjus integra debate sobre o futuro da previdência complementar no Brasil

Evento ocorreu nesta quarta-feira (13) em Brasília

O Sindjus (Sindicato dos Servidores da Justiça), por meio do coordenador-geral Costa Neto, integrou nesta quarta-feira, 13 de março, em Brasília, a abertura do “Seminário PREVIC 15 anos – a Previdência Complementar e a PREVIC do futuro”.

Produzido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), o evento recebeu a presença dos ministros da Previdência Social, Carlos Lupi, e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, do diretor-superintendente e do diretor de licenciamento da PREVIC, Ricardo Pena e Guilherme Campelo, e do presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes.