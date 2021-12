Sindjus-DF cobra providências para recomposição salarial dos servidores do Poder Judiciário e MPU

O coordenador-geral do Sindicato manifestou indignação em virtude da não inclusão de reajuste geral para os servidores públicos no Orçamento de 2022

O Sindjus-DF encaminhou ofício ao Superior Tribunal Federal (STF) e demais tribunais superiores, TJDFT e CNJ, bem como à PGR, ramos do Ministério Público da União (MPU) e MPDFT pedindo providências urgentes para a recomposição das perdas salariais dos servidores, que já ultrapassam os 50% com relação aos últimos reajustes conquistados.

No ofício, a entidade aponta que vem trabalhando por um novo plano de cargos e salários em busca da justa recomposição e valorização da categoria. O Sindjus-DF também manifestou indignação em virtude da não inclusão no Orçamento de 2022 de reajuste geral para os servidores públicos e protestou quanto à injusta e discriminatória inclusão no Orçamento de reajuste tão somente aos servidores públicos integrantes das carreiras da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Em outro trecho dos ofícios encaminhados aos órgãos do PJU e MPU, o Sindjus-DF pugna que “o que se observa no caso em apreço é uma desvalorização e falta de reconhecimento desmedidos do trabalho desempenhado pelos servidores do Poder Judiciário/ Ministério Público da União.”

“É imprescindível que tanto o Poder Judiciário quanto o MPU, em sua autonomia e em atenção ao princípio constitucional da isonomia, reconhecendo a importância da carreira dos seus servidores, adotem medidas para reparar em caráter urgentíssimo a injustiça praticada, de modo a propor a inclusão destes servidores dentre as categorias a serem contempladas com o reajuste salarial”, pontuou Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF

Por fim, a entidade destaca que é necessário e urgente que o Judiciário e o Ministério Público da União defendam os seus quadros de servidores, reconhecidos pela qualificação, excelência e comprometimento com a Justiça, e requer a adoção de todas as ações cabíveis e essenciais para fins de se efetivar para o ano de 2022 a recomposição salarial da categoria.

O Sindjus-DF ainda reitera que vai continuar buscando mecanismos para garantir a justa revisão remuneratória.