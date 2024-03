Simply Red celebra 40 anos de sucesso em show único no Rio de Janeiro

A lendária banda britânica volta ao Brasil após 13 anos, prometendo uma noite inesquecível de celebração na Rioarena

Após uma longa espera de 13 anos, o Simply Red, um dos nomes mais emblemáticos da música britânica, está de volta ao Brasil para um show que promete ser memorável. No dia 12 de março de 2025, a Rioarena receberá a banda para a celebração de quatro décadas de uma trajetória repleta de sucessos, inovações e momentos que marcaram a história da música mundial.

Desde a formação do grupo em 1985, liderado pelo carismático Mick Hucknall, o Simply Red sempre se destacou pela qualidade de sua música e pela paixão que desperta em seus fãs. Com hits que atravessam gerações, como “Money’s Too Tight to Mention” e álbuns de sucesso estrondoso, como “Stars”, a banda consolidou sua posição no cenário musical internacional.

A turnê comemorativa “Simply Red – 40th Anniversary Tour 2025” é uma oportunidade única para os fãs brasileiros reviverem os grandes momentos da banda e se conectarem com novas canções que continuam a emocionar. A venda de ingressos já começou, com uma pré-venda exclusiva para clientes Santander que oferece condições especiais e descontos, evidenciando a grande expectativa para o evento.

Mick Hucknall, a alma por trás do Simply Red, expressou sua empolgação com o retorno ao Brasil: “Estamos ansiosos para compartilhar esse marco especial com nossos fãs. Será uma noite para celebrar nossa jornada de 40 anos, relembrando as músicas que marcaram épocas e criaram memórias eternas.”

O show na Rioarena não é apenas um marco na carreira da banda, mas também um testemunho da relação duradoura e apaixonada entre o Simply Red e seus fãs brasileiros. A produção do evento fica a cargo da 30e, com o patrocínio do Santander Brasil, garantindo uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Para aqueles que têm acompanhado a trajetória do Simply Red desde o início ou para novos admiradores que desejam fazer parte deste momento histórico, o show de 40 anos promete ser uma celebração de tudo o que a banda representa: talento, emoção e uma conexão indelével com a música que transcende o tempo.